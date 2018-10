'Hykleri!' Alternativet-udfordring får danskere i det røde felt

Carolina Magdelene Maier (ALT) er en af frontfigurerne i Alternativets nye 'klimaudfordring' til danskerne. Ordføreren proklamerer at vi skal forbedre tre vaner - heriblandt vores transportformer. Facebook-brugere står i kø for at pointere det, de mener, er hykleri

'Så frelst, så frelst, hvad med alle dine flyveture?'

'Start med dig selv! Kvalmende video'

'Begrebet "selvmål" får en helt ny dybde af jeres hykleri!'

Det flyder over med forargede kommentarer fra brugere på Facebook i en video på Alternativets Facebook-side. I videoen, der er lagt ud 16. oktober, annoncerer partiets politiske ordfører, Carolina Magdelene Maier, en klimaudfordring til danskerne, der løber af stablen 1. november.

Meningen med udfordringen er, at danskerne skal forsøge at halvere deres CO2-udledning:

'Faktisk er der nogle ting, som vi som almindelige forbrugere også godt kan bidrage med', lyder det fra den politiske ordfører i videoen.

Derfor udfordrer hun og Alternativet danskerne til, at man i tre uger tænker over, hvad man spiser, hvordan man forbruger og ikke mindst, hvordan man transporterer sig.

Har fløjet for meget

Det er den sidste udfordring, som brugerne på Facebook slår sig på. Alternativets klimaudfordring blev nemlig lanceret få dage før, at den politiske ordførers egne flyvevaner blev genstand for heftig diskussion i offentligheden.

Partiet vil nemlig have danskerne til at holde sommerferie i Danmark og begrænse flyveture antallet af flyveture, men selv flyver Carolina Magdelene Maier flere gange om året på ferie i udlandet.

I et Facebook-opslag har Carolina Magdelene Maier efterfølgende redegjort for sine flyveture til udlandet de sidste tre år. Hun bekræfter, at hun har fløjet 20 gange, heraf 11 gange på private ferier - blandt andet to lange flyveture til Tanzania og Indien.

'Jeg har fløjet for meget privat de seneste år, det erkender jeg blankt. På det område skal jeg forbedre mine vaner', skriver ordføreren blandt andet i sit opslag.

'Dobbeltmoral ud over alle grænser', skriver en bruger til videoen med klimaudfordringen.

'Man kan slet ikke tage hende seriøst', skriver en anden.

Ikke hykleri

Carolina Magdelene Maier havde mandag ikke tid til at tale med Ekstra Bladet om sine flyvevaner - Alternativets klimapolitik taget i betragtning - men hun forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt det er hykleri på Radio24syv samme dag:

- Jeg synes også selv, jeg har fløjet for meget i de senere år. Det er jeg opmærksom på. Men at kalde det hykleri, det går simpelthen over min grænse for anstændigt ordvalg. Jeg er ikke perfekt ligesom alle andre. Jeg har også fløjet for meget, siger den politiske ordfører mandag til kanalen.