Hykleri i Socialdemokratiet: Mette og co. klapper i

Mette Frederiksen og S-toppen afviser at svare på spørgsmål om Frank Jensens nye seksuelle krænkelser, selvom Socialdemokratiet taler om at belyse og bakke op om kvinder

Den socialdemokratiske top klapper kollektivt i.

De to kvinder, som står frem med nye krænkelser af den socialdemokratiske overborgmester i København, Frank Jensen, må derfor spejde forgæves efter støtte fra statsminister Mette Frederiksen (S) og ligestillingsminister Mogens Jensen (S).

Det viser Ekstra Bladets henvendelser til statsministeren, ligestillingsministeren - som også er næstformand i Socialdemokratiet - og partisekretær Jan Juul Christensen. Alle henviser til hinanden eller ignorerer henvendelser.

Kvinder står frem med nye krænkelsesanklager mod Frank Jensen

Det strider med de mange skåltaler på folketingets talerstol og Facebook, hvor kampen mod krænkelser og støtten til kvinder, der står frem, ellers flyder i stride strømme fra S-toppen.

Facebook-Mette bakker op

På Facebook skrev Mette Frederiksen i september, at hun 'bakker op om alle kvinder, der nu siger fra'.

'Det gør jeg, fordi sexchikane er magtmisbrug. Fordi det reproducerer gamle magtstrukturer, og fordi det grundlæggende bare er forkert', lød det fra Mette Frederiksen.

I dag er Mette Frederiksen tavs.

Husker du 'Gramse-Frank?': Her er julefrokosten der hjemsøger overborgmesteren

Krænkere i Socialdemokratiet Offentligt kendte krænkelser i Socialdemokratiet Frank Jensen (2004) Jeppe Kofod (2008) Carsten Hansen (2011) Frank Jensen (2011) Frank Jensen (2012) Lasse Quvang (2017) Frank Jensen (2017) Kilde: Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Se & Hør Vis mere Luk

Taler-Mette vil belyse sager

Ved Folketingets åbning i denne måned sagde Mette Frederiksen på talerstolen, at 'den her gang skal kulturen ændres' i forhold til seksuelle krænkelser.

- Som folkevalgte – som ledere af partier og organisationer – har vi en særlig forpligtigelse, sagde hun fra talerstolen.

Før har Mette Frederiksen slået fast overfor pressen, at krænkelser skal belyses. I dag er Mette Frederiksen tavs.

Joachim B's lyn-analyse: Mette F. er bundet Statsminister Mette Frederiksen er bundet på hænder og fødder. Hele Danmark diskuterer sexisme og krænkelser i dansk politik. Og statsministeren? Hun kan ikke få lov til at være med, mener Joachim B. Olsen. - De nye beskyldninger mod Frank Jensen gør det umuligt for Mette Frederiksen at deltage så offensivt i sexismedebatten, som hun godt kunne tænke sig, siger han. Partiet er nemlig mærket af særligt sagerne, der omhandler Jeppe Kofod og Frank Jensen. Men begge sager var gamle. Indtil nu. Kød på de gamle sager

Nu er der blevet rippet op i det, der allerede var en stor irritation for Mette Frederiksen, mener Joachim B. Olsen. - Nu er der kommet kød på anklagerne om sexisme i Socialdemokratiet. Han mener ikke, at Mette Frederiksen kommer til at gå ind i de her sager. Begge er kendte sager. - Men hvis der kommer nogle nye sager med nogle nye personer, bliver det for alvor svært at ignorere, siger han. - Det må være det, der bekymrer hende mest. De andre sager er bare irriterende for hende. De skaber støj omkring hendes politik. Vis mere Luk

Dut, dut, dut...

Statsminister Mette Frederiksen henviser til Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul, som selv har været en del af håndteringen af en krænkelsessag fra 2012 ifølge Jyllands-Posten.

Jan Juul Christensen svarer ikke på Ekstra Bladets henvendelser. Overfor andre medier henviser Jan Juul Christiansen til Socialdemokratiets formand i København, Jan Salling, som heller ikke svarer på henvendelser.

Det kan Ekstra Bladet ikke få svar på S-toppen klapper i om Frank Jensens nye krænkelser, og Ekstra Bladet kan ikke få svar på disse spørgsmål. - Hvad vidste Mette Frederiksen, Mogens Jensen, Jan Juul og Lars Weiss (gruppeformand for S i København) om Frank Jensens krænkelser? - Hvad mener de om de beskrevne krænkelser, som to kvinder står frem med i Jyllands-Posten? - Hvad mener de om, at der nu er fire offentligt kendte krænkelser fra Frank Jensens hånd? - Hvad gør de i sagen om Frank Jensen? - Hvad mener de om Socialdemokratiets håndtering af de nye sager? (Intet svar til anmelder, sladrer til krænker, som kontakter offer) - Gør de yderligere for at bekæmpe krænkelser i Socialdemokratiet? Vis mere Luk

Socialdemokratiet har to næstformænd. Den ene er Frank Jensen, og den anden er Mogens Jensen, der også er ligestillingsminister.

Mogens Jensen henviser pressen til Jan Juul Christensen, selvom han for bare ti dage side slog på tromme for et opgør mod seksuelle krænkelser.

'Der er brug for at få ryddet op i gamle, fastlåste mønstre. Den oprydning starter ét sted; hos cheferne på arbejdspladserne og hos lederne i deres organisationer', skrev Mogens Jensen i et debatindlæg i Politiken for ti dage siden.

'De ledere, som ikke gør noget nu, hvor vinduet står på vidt gab, vil blive dømt af historien', lød det visionært.

Det er langt mere tåget i dag, når man vil have svar på, hvad Mogens Jensen selv gør som leder i Socialdemokratiet.

Han sad blandt andet i et langt interview i Go Morgen Danmark lørdag om sexisme uden komme ind på Frank Jensens nye sager.

Ligestillingsministeriet er vendt tilbage med et skriftlig svar fra ministeren, efter først at have afvist at kommentere.

'Jeg vil som ligestillingsminister ikke blande mig i konkrete enkeltsager. Mit fokus er, at vi får skabt en kulturændring overalt i samfundet. Det gælder ikke kun i politik og i medierne, men også på de mange arbejdspladser over hele landet, hvor folk bliver udsat for ting, der ikke er i orden', skriver han.

Mette F. skjulte krænkelser i ungdomsparti Tidligere har en formand for Socialdemokratiets ungdomsparti, DSU, trukket sig som følge af en sag om grænseoverskridende seksuel adfærd. I første omgang trak den daværende formand - Lasse Quvang - sig dog med forklaringen, at han var 'overbelastet' og 'udmattet'. Dengang blev flere medlemmer af moderpartiets top orienteret om den reelle årsag, og at DSU valgte at håndtere det ved at give en anden årsag end den reelle. Mette Frederiksen var bekendt med den opfundne forklaring, som dækkede over seksuelle krænkelser, har hun erkendt tidligere. Vis mere Luk

Afviser interview

Jyllands-Posten har bedt Frank Jensen om at svare på en række konkrete oplysninger. Han har ikke ønsket at forholde sig til sagerne enkeltvis og har afvist at stille op til interview trods flere forespørgsler. Ingen af de to kvinder har modtaget en undskyldning fra Frank Jensen.

I et generelt svar i en mail til Jyllands-Posten svarer Frank Jensen blandt andet:

- Der kan være hændelsesforløb og detaljer, der er oplevet forskelligt og det er ikke alt, jeg kan genkende. Men det, der står tilbage er, at nogle kvinder har oplevet, at jeg har overskredet deres grænser. Ansvaret ligger hos mig, og det beklager jeg dybt.

Frank Jensens presserådgiver er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Partisekretæren erkender i et skriftligt svar sin egen fejlhåndtering efter den 20. september i år, hvor en kvinde sender en sag fra 2012 til ham. To dage senere ringer Frank Jensen til kvinden ud af det blå.

'Vores grundlæggende principper for håndteringen af konkrete personsager bygger netop på ordentlighed, respekt og fortrolighed for de involverede parter. Det har ikke været oplevelsen her, og det skal jeg på Socialdemokratiets vegne beklage', skriver han.