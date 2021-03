Hyrer Brixtoftes forsvarsadvokat

Fredericias nu tidligere S-borgmester, Jacob Bjerregaard, har kørt det tunge juridiske skyts i stilling forud for den advokat-redegørelse, som kommunen ventes at offentliggøre i denne uge.

Han har nemlig hyret stjerneadvokaten, René Offersen, der blev kendt i offentligheden som forsvarer i retssagerne mod tidligere Farum-borgmester, Peter Brixtofte.

Det fremgår af en mail fra René Offersen til Fredericia Kommune, hvor han skriver:

'Som oplyst telefonisk bistår jeg tidligere borgmester Jacob Bjerregaard i forbindelse med undersøgelsen af forskellige forhold i Fredericia Kommune. Jeg beder dig bistå mig med hurtigst muligt at få aktindsigt vedrørende min klients køb af ejendommen på Argentinavej.'

Advokaten beder altså om indsigt i det omstridte grundkøb, der som afsløret af Ekstra Bladet foregik i strid med reglerne - og efterfølgende fik Bjerregaard også byggetilladelse til sin knap 200 kvadratmeter villa i strid med byggeloven.

I mailen til kommunen beder advokaten samtidig om kopi af købsaftalen og eventuel korrespondance vedrørende grundkøbet.

Efter Ekstra Bladets afsløringer er både kommunaldirektøren og kommunens økonomi- og personalechef fritaget for tjeneste.

René Offersen blev altså kendt som forsvarer i Farum-sagen, som regnes for den største kommunale skandale i mands minde. Han er i øvrigt tidligere folketingskandidat for Konservative og en populær advokat for politikere i knibe.

Således skal Offersen også forsvare Inger Støjberg i den kommende rigsretssag. Her er han en af tre topadvokater på Støjbergs juridiske hold. De to andre er Offersens kompagnon, Jonas Christoffersen, der er tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder samt den allestedsnærværende og foretrukne Venstre-advokat, Horten-partner Nicolai Mallet.

