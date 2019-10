Hyrer partikammerater: Nye pressechefer har gamle bånd til regeringen

I disse uger bliver der i ministerier ansat pressechefer på stribe.

Og fælles for et flertal er, at de har tætte bånd til regeringspartiet Socialdemokratiet eller ministre i S-regeringen.

Det skriver Berlingske, som har set nærmere på omfanget af partifolk i nyansættelserne.

Hele seks ud af otte pressechefer har således været ansat i Socialdemokratiet eller haft tætte bånd til ministre, som er strøget til tops under Mette Frederiksen.

En nærmere gennemgang af ministeriernes nyansættelser, som Ekstra Bladet har foretaget, viser, at yderligere mindst en embedsmandsansættelse af pressefolk er sket ved at hente direkte hos Socialdemokratiets pressetjeneste.

Partifolk ansat Under erhvervsminister Simon Kollerup er Mads Kolby ansat som pressechef. Han var senest presserådgiver hos Socialdemokratiet og tidligere journalist hos Berlingske.

I Skatteministeriet er Sten Kristensen blevet pressechef. Han var tidligere pressechef hos Socialdemokratiet og særlig rådgiver for finansminister Bjarne Corydon (S). Senest har han været pressechef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

I Kulturministeriet er Joy Mogensens tidligere pressechef fra borgmestertiden i Roskilde, Michael Dahl Nielsen, blevet ansat som kommunikations- og pressechef. Derudover er også tre personer med tætte bånd til de tidligere SF'ere i regeringen, Astrid Krag og Mattias Tesfaye, røget ind i centrale stillinger i ministerier. Hos Social- og Indenrigsministeriet er Jens Anton Tingstrøm Klinken blevet ansat som kommunikationschef. Han var aktiv SF-krigen i 2012, hvor han støttede Astrid Krag.

Også en menig medarbejder fra Socialdemokratiets pressetjeneste er for kort tid siden blevet ansat i Social- og Indenrigsministeriet, der altså har fyldt godt op med tidligere røde partifolk.

Også Thomas Sæhl, der nu er pressechef i Børne- og Undervisningsministeriet, har tidligere været aktiv for røde partier. Han var særlig rådgiver for Astrid Krag og Villy Søvndal, da SF sad i regering.

Endelig drejer det sig om Pelle Dam, der har været formand i SF Ungdom og medlem af landsledelsen i partiet sammen med bl.a. Mattias Tesfaye. Dam er blevet ansat som netop pressechef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvor Tesfaye sidder som minister. Han har senest været ansat på Radio24Syv

Ansættelser af pressechefer i danske ministerier eller kommuner sker i modsætning til de såkaldte spindoktorer - særlige rådgivere - som almindelige embedsmandsansættelser. De er altså i princippet neutrale og ansættes via opslåede stillinger.

Det er ikke i praksis ualmindeligt, at ministre eller borgmestre har ønsker til, hvem der skal ansættes. Men omfanget af partifolk i den nyeste hob af pressechefer er stort.

Og de bør fyres igen, hvis regeringsmagten skifter. Det siger LA's tidligere transportminister Ole Birk Olesen til Berlingske:

- Det her tvinger en kommende borgerlig regering til at kigge på de ansættelser, der er lavet af denne regering og så gå i gang med en afskedigelsesrunde.