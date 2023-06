I chok over afslag - nu er der håb

Ernad Pekez er født og opvokset i Danmark og har tjent så meget ved siden af sit studie, at han ikke har modtaget SU. Alligevel har han fået afslag på dansk statsborgerskab med begrundelsen, at han ikke har arbejdet nok timer

Ernad har tjent for meget på sit studiejob til at kunne få SU, men har samtidig fået afslag på dansk statsborgerskab med begrundelsen, at han arbejder for få timer. Et afslag, som kan være fejlagtigt

Han er født i Danmark, opvokset i den lille by Gelsted på Fyn og taler perfekt dansk med fynsk dialekt.

23-årige Ernad Pekez føler sig på trods af sit bosniske navn og ophav helt igennem dansk. Derfor kom det også som et chok for ham, at han for nyligt fik afslag på sin ansøgning om at blive dansk statsborger.

For Ernad har 'knoklet' for at bevise, at han om nogen fortjener at få det rødebedefarvede pas. Faktisk fortæller han, at han har tjent så meget på sit arbejde, at han ikke har modtaget SU under sin uddannelse til bygningskonstruktør.

Alligevel har han nu fået afslag på dansk statsborgerskab med begrundelsen, at han ikke arbejder nok timer.

- Jeg har ikke modtaget en krone i SU, fordi jeg har haft fuldtidsarbejde ved siden af mit studie. De penge, jeg har tjent der, har jeg købt et hus for. Jeg er 23 år gammel.

- Jeg gør meget mere end andre på min alder, og så får jeg alligevel at vide, at jeg ikke opfylder beskæftigelseskravet. Det kommer virkelig bag på mig, fortæller Ernad Pekez.

Der kan dog være sket en fejl i behandlingen af Ernads sag. For ifølge det svar, som Ekstra Bladet har fået fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, så lever Ernad Pekez faktisk op til beskæftigelseskravet.

Afslag kan være en fejl

På papiret har Ernad i nogle måneder arbejdet for få timer om ugen. Men virkeligheden er, at han har arbejdet fuldtid. Han har nemlig haft et weeekendarbejde med 12-timers vagter, hvor 24 timer ifølge overenskomsten svarer til 37 timer.

'Der omregnes forholdsmæssigt, således at 24 timers weekendarbejde svarer til den normale ugentlige arbejdstid på 37 timer,' står der i Ernads overenskomst.

Dette fremgår også af Ernads lønseddel, og han fortæller, at han har gjort opmærksom på netop dette forhold i sin ansøgning. Alligevel har han fået afslag med henvisning til, at han har arbejdet for få timer.

'Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved afgørelsen lagt vægt på, at du i mere end 6 måneder inden for de seneste 4 år forud for fremsættelse af næstkommende lovforslag om indfødsrets meddelelse (oktober 2023) ikke har været i beskæftigelse mindst 120 timer pr. måned,' står der i afslaget til Ernad Pekez.

Kigger på sagen igen

Men ifølge et svar, som Ekstra Bladet har fået fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, så kan et job på mindre end 120 timer om måneden i særlige tilfælde anses som fuldtid.

'Ansættelsesforhold med mindre end 120 timer om måneden kan i særlige tilfælde anses som ordinær fuldtidsbeskæftigelse, hvis det ifølge overenskomsten er bestemt, at det pågældende ansættelsesforhold anses som fuldtidsarbejde,' skriver ministeriet til Ekstra Bladet.

Det har dog ikke været muligt at få oplyst, hvorfor det ikke har været tilfældet i den konkrete sag, da ministeriet ikke udtaler sig om enkeltsager.

Ministeriet oplyser, at der vil blive foretaget en partshøring, hvis ikke kravet om beskæftigelse anses for at være opfyldt.

Ernad Pekez fortæller, at han efter interviewet med Ekstra Bladet er blevet kontaktet af ministeriet og har fået at vide, at han er blevet vejledt forkert, og at de vil kigge på hans sag igen.

Han er desuden blevet bedt om at indsende yderligere dokumentation for sit arbejde, fortæller han.

- Jeg sidder tilbage og tænker, om de overhovedet har kigget ordentligt på min ansøgning fra starten. Om de overhovedet har læst det, jeg har skrevet om mit arbejde. Jeg har svært ved at tro det, siger Ernad Pekez.