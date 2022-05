I dag bliver generalprøve på valg

'Generalprøve'.

En af de traditionsrige debatter i Folketinget løber mandag af stablen, når der afholdes afslutningsdebat, som kan vare fra morgen til midnat.

Det er den sidste inden folketingsvalget, og den finder sted forud for afstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni, hvilket ventes at præge debatten.



Inflation, krig og Claus Hjort

Ifølge politisk kommentator Hans Engell bliver det en hård debat.

- Jeg tror, det bliver en temmelig hård debat, fordi det bliver en generalprøve på folketingsvalget, siger han.

Aktuelle sager som inflation, krig i Ukraine og sagen om Claus Hjort Frederiksen ventes også at komme til at præge debatten, som statsministeren indleder, hvorefter partierne får mulighed for at kommentere.

- Det burde være en af de debatter, der er rigtigt godt gang i, fordi der er et folketingsvalg i vente og den folkeafstemning, der er om kort tid, siger politisk analytiker på Altinget Erik Holstein.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politisk interesserede vil holde øje med den interne positionering mellem regeringen og dens støttepartier, som venter på en reform af ydelser og en grøn skattereform. Desuden er der spørgsmålet om forholdet i blå blok.

En tredje ting at holde øje med bliver styrkeforholdet mellem statsminister Mette Frederiksen (S) og oppositionens leder, Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Mette Frederiksen er foran Ellemann. Hun har en pondus, som han ikke har opnået helt på samme måde endnu. Men han er vokset meget i løbet af det sidste år, siger Erik Holstein.

Engell fremhæver, at både Ellemann og Konservatives formand Søren Pape Poulsen skylder svar på deres økonomiske politik forud for valget.

- De to sandsynlige statsministerkandidater skylder at sige, hvad de egentlig vil. Der vil de blive udfordret fra rød side, siger Engell.

Selv om der er afslutningsdebat, betyder det ikke, at politikerne går på sommerferie, da der er afstemning om forsvarsforbeholdet og stadig er lovbehandling i Folketinget efterfølgende.

Folketingsvalget skal finde sted senest 5. juni næste år.