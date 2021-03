I dag hæves forsamlingsforbuddet

Mandag mødes partierne ifølge TV2 for at forhandle om en langsigtet plan for genåbning. Planen skal være færdig 23. marts

Fra i dag, mandag, bliver det muligt at samles med lidt flere til påskefrokosten eller på legepladsen, når forsamlingsforbuddet hæves fra fem til ti personer udendørs.

Og skal du mødes med løbeklubben eller til udendørs gudstjeneste, må I mødes 50 personer i stedet for 25.

Det blev alle Folketingets partier enige om torsdag aften.

Godt nyt: Foråret har enorm effekt

I takt med at vejret bliver bedre, og flere bliver vaccineret, får flere mulighed for at mødes sammen, lød det efter forhandlingerne fra statsminister Mette Frederiksen (S):

- Vi giver mulighed for, at flere danskere kan komme ud og lave ting sammen udenfor. Vi er heldigvis i gang med foråret, der er mindre smitte udenfor. Vi skal gøre det ansvarligt, men uden at sætte smitten over styr.

V: 'Uambitiøst'

Stod det til blå blok, blev langt mere af landet dog åbnet.

Ifølge Venstreformand Jakob Ellemann-Jensen er regeringens niveau for genåbning 'uambitiøst'.

- Det her var, hvad der kunne etableres et flertal for, men det rokker ikke ved regeringens meget fastcementerede og uambitiøse niveau, sagde Ellemann-Jensen torsdag.

Mandag mødes partierne ifølge TV2 for at forhandle om en langsigtet plan for genåbning. Planen skal være færdig 23. marts.

Til den tid vil det også stå klart, hvad der kan åbne i den næste runde, som er efter påske i april.

Partier indgår aftale om ekstra genåbning

Nye beregninger: Her gemmer smittebomben sig