I dag skal Løkke grilles: Magtfulde fiskere har stor indflydelse

Statsminister Lars Løkke (V) og Venstre har økonomiske relationer til velhavende stor-fiskere, der de seneste år har sat sig på en meget stor del af de danske fiskekvoter.

Imens oppositionen og Dansk Folkeparti har forsøgt at stramme op over for de såkaldte kvotekonger, så har særligt Venstre har forsøgt at obstruere stramningerne, vurderer småfiskerne.

– Venstre er det parti i Folketinget, som vil gøre mindst for at sikre kystfiskeriet fremadrettet, og jeg kan kun gætte mig til grunden, siger Søren Jacobsen, formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og ejer af kutteren H4 Regina.

Reel ændring

– Der er dog kommet en reel ændring, efter at Karen Ellemann er blevet fiskeriminister, og med den fiskeriaftale, som et flertal lavede uden om regeringen, er vi nu ved at rette op på skaden, siger Søren Jacobsen.

Hos miljøorganisationen Greenpeace kalder projektleder Sune Scheller stilen fra Venstre direkte uværdig:

– Det er rystende, at et land som Danmark, der bryster os af ikke at have korruption, har en gruppe stenrige, magtfulde fiskere, der har haft så stor indflydelse på fiskeripolitikken og særligt, hvordan ministeriet og styrelsen har valgt at håndhæve loven. Arrogancen fra ledende Venstre-folk i den her sag er både upassende, ulækker og uværdig, lyder det fra projektlederen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra statsministeren til kritikken.