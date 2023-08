I dag sker det: Ellemanns hemmelige comeback

Når Venstres formand i dag vender tilbage til arbejdet efter sin stress-sygemelding, så bliver det uden den brede presses deltagelse.

Ekstra Bladet er i hvert fald ikke inviteret med til festen. Om han ligefrem sniger sig ind ad bagdøren i Forsvarsministeriet, vil tiden vise.

Spørgsmålene er ellers mange, efter at Jakob Ellemann-Jensen har været sygemeldt i et halvt år, men Forsvarsministeriet afviser, at der kommer til at være et af de ellers så populære doorsteps med ministeren i den særlige anledning.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse for at få et interview med Jakob Ellemann-Jensen, men det har ikke været muligt.

Spindoktorer uden spin

I stedet henvises der gang på gang til Ellemanns spindoktor, men han har været notorisk radiotavs efter flere henvendelser både mandag og i sidste uge. Spindoktoren vil ikke spinne.

Annonce:

Samme dag som Ellemann vender tilbage, tiltræder yderligere to spindoktorer, men heller ikke de har hidtil villet sige noget.

Det eneste pip, der har været om formandens tilbagekomst, var i en pressemeddelelse fra Statsministeriet. Her fremgik det, at alt forløber efter planen.

'Vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen overtager således igen ledelsen af de under Forsvarsministeriet hørende forretninger, og Troels Lund Poulsen overtager igen ledelsen af de under Økonomiministeriet hørende forretninger,' lød det fra Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Mandag forlod den vikarierende økonomiminister, Stephanie Lose, således regeringen.

Det forlyder på de christiansborgske vandrør, at Ellemann vil stille op til interview hos de veldresserede tv-stationer, men Ekstra Bladet og andre mediers læsere må vente.

Ellemann i Folketingssalen. Foto: Jens Dresling

Annonce:

Tilbagelænet

Ekstra Bladet forstår på Venstre-lejren, at den ellers ubehagelige sag om koran-afbrændinger falder på et tørt sted for Venstre-høvdingen. Sagen giver ham nemlig mulighed for at tale om konkret politik i stedet for bøvl og bavl.

Det sidste har der ellers været rigeligt af under formandens fravær. Adskillige Venstre-folk har fortalt Ekstra Bladet, at de helst så Ellemann trække sig fra posten som formand. Men ingen vil trampe på en syg mand eller agere kongemorder.

Derfor har mange i partiet indtaget en tilbagelænet holdning, hvor de nu afventer og ser, om Ellemann kan stå distancen.

Allerede i sidste uge kunne Ekstra Bladet rapportere, hvordan Ellemann bliver skærmet mod pressen. Den slags rimer almindeligvis ikke med forventningerne til en Venstre-formand. Hvor længe tålmodigheden varer ved, vil tiden vise.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Svær start

De tunge opgaver tårner sig efterhånden også op på Ellemanns skrivebord.

Som om det ikke var nok i sig selv, at Ellemann skal vende Venstres historiske fiasko til en succes.

Annonce:

Der venter ham også et stort slagsmål, når de 143 milliarder kroner i forsvarsforliget skal fordeles.

Derudover kan en sag om våbenindkøb også udvikle sig særdeles giftigt for Ellemann, fordi han ifølge Altinget muligvis har givet forkerte oplysninger for at haste et milliardindkøb af nyt artilleri igennem.

Han skal således stå for skud på et samråd om sagen kort efter sin tilbagevenden.

Hør danskernes gode råd til Ellemann, når han skal vende retur, i videoen her: