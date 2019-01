I Danmark giver vi hånd - sådan er det

Tallene er udelukkende et udtryk for alle dem, der har opnået dansk statsborgerskab i de enkelte år. Det vil sige, at tallene også inkluderer dem, der er blevet danske statsborgere ved for eksempel adoption og ved erklæring.

2017: 7.272

2016: 15.028

Fra 2015 til 2016 skete der en markant stigning i antallet af nye danske statsborgere. Det er på trods af, at et bredt politisk flertal i efteråret 2015 indgik en aftale om at stramme op på kravene til at blive dansk statsborger.

En måned forinden trådte en anden ny lov i kraft, som ifølge OECD kan være årsag til den store stigning. Ændringen af lov om dansk indfødsret tillader nu ret til dobbelt statsborgerskab, og det betyder, at udlændinge ikke længere er tvunget til at opgive deres oprindelige statsborgerskab for at blive danske statsborgere.

2015: 4.498

2014: 4.786

2013: 1.863

2012: 3.671

2011: 4.467

2010: 3.833

2009: 6.869

2008: 6.111

2007: 4.150

Kilde: Danmarks Statistik