I flæsket på Gade: - Mangler sund dømmekraft

Søren Gade runder en årsindtægt på to millioner kroner, efter at han har valgt at beholde havne-post. Selv siger han, at det ikke er pengene, der betyder noget

Enhedslistens Peder Hvelplund mener ikke, at det er embedet værdigt, hvis Søren Gade beholder sine job ved siden af posten som folketingsformand. SF vil have reglerne ændret

Søren Gade får ikke kun arbejde at se til i landets næsthøjeste embede.

Det gør han også i en række poster og jobs ved siden af posten som Folketingets formand, og det, synes Enhedslistens Peder Hvelplund, er problematisk.

- Formand for Folketinget er et højtrespekteret hverv. Man er tillidsvalgt tillidsmand for hele Folketinget. Man er nummer to i hierarkiet efter dronningen. Hvis man ikke der kan erkende, at det ikke er et hverv, man skal blande med andre, så, synes jeg, man mangler sund dømmekraft, siger han.

På et møde i eftermiddag i Udvalget for Forretningsorden vil han bringe spørgsmålet op til diskussion. Det er sådan, at hvis formanden for Folketinget agter at beholde sidegesjæfter, har udvalget 14 dage til at gøre indsigelser.

Foruden en række ulønnede poster sidder Søren Gade også i to lønnede jobs, som han vil beholde. Det ene som formand for bestyrelsen i Esbjerg Havn, hvor han hiver 300.000 kroner hjem årligt, og i Samfonden, som giver ham 20.000 kroner årligt.

Peder Hvelplund vil bringe Søren Gades bijobs på dagsorden til et møde i Udvalget for Forretningsorden tirsdag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Handler om respekt

Til Ekstra Bladet har Søren Gade selv sagt, at han ikke mener, at det bliver et problem for ham. Hverken i forhold til habilitet eller tid. Men det er ikke godt nok, siger Peder Hvelplund.

- Bør du ikke bare tage hans egen vurdering for gode varer?

- Nej, for hvorfor skal vi overhovedet komme i den situation? Jeg er ikke i tvivl om, at habilitetsspørgsmålet kan løses, men jeg synes grundlæggende, at når du er formand for Folketinget, så er det det, du er. Det skal ikke blandes sammen med andre poster. Hverken i forhold til habilitet, tid eller eventuelle interessekonflikter. Så jeg synes, det er en tåbelig situation for både ham selv og Folketinget, at det overhovedet kan drages i tvivl.

- Så det er dybest set principielt og ikke et spørgsmål om, hvordan det kommer til at forløbe i praksis?

- Ja, det synes jeg. Spørgsmålet om habilitet kan løses. Jeg tror også, Søren Gade kommer til at bruge den tid på at være formand, han skal. Men helt principielt, synes jeg ikke, man skal drage den slags ting i tvivl. Det er ikke embedet værdigt. Formanden skal ikke beskæftige sig med andet end det.

Vil ændre reglerne

SF's Karina Lorentzen siger, at partiet vil have reglerne ændret for fremtiden.

'Vi synes af principielle årsager ikke, at en Folketingsformand skal have hverken lønnede eller ulønnede poster ved siden sit hverv i Folketinget. Det handler om, at man skal være helt uafhængig af interesserer. Derfor vil vi stille forslag om at man ikke kan have sådanne poster, så der fremadrettet er klare linjer, når der engang tiltræder en ny Folketingsformand,' skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

Karina Lorentzen forklarer, ar reglerne kun kan ændres fremadrettet, og altså ikke for Søren Gade, der allerede har takket ja til posten som formand.

'Men det bør vi gøre og det vil vi tage initiativ til,' lyder det fra Karina Lorentzen.