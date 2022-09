I flæsket på Pape: - Kun for kernevælgere

Pres på Pape: Stemningen mellem Jakob Ellemann og Søren Pape er på frysepunktet. Venstre angriber K-lederen for velfærdsskadelig politik. Samtidig kritiseres Pape for det samme fra internt hold af flere konservative borgmestre

Der er dårlige vibes på savannen.

De to store borgerlige hanelefanter, Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K), griber begge ud efter statsministerposten, og det får nu førstnævnte til at kaste sig ud i et markant angreb på sidstnævnte.

Ellemann sætter i Politiken direkte fingeren på de konservatives skattepolitik, som han angriber for at være skadelig for velfærden i samfundet.

- Jeg tror, det er vigtigt, når man rækker ud efter statsministerposten, at man også gør det med en ambition om at være det for alle danskere og ikke kun for sine kernevælgere, siger Ellemann i Politiken.

Papes konservative foreslår i deres 2030-plan at spare 17,8 mia. ved bl.a. at afskaffe topskat, hæve beskæftigelsesfradraget og sænke elafgifter.

Rød risiko

Men det er urealistisk politik, mener Papes borgerlige kollega, der advarer om, at tvivlende vælgere vil stemme rødt ved det kommende valg, fordi de ikke kan gennemskue konsekvenserne af konservativ politik.

Særligt, fordi Søren Pape Poulsen har lovet vælgerne, at pengene ikke findes på hverken sundheds-, ældre- eller forsvarsområdet:

- Hvor er det så? Det tænker jeg, at der er mange danskere, der er bekymrede om, og den bekymring risikerer jo at manifestere sig i, at de så stemmer rødt ved et folketingsvalg. Det ville være meget, meget skidt for danskerne og for Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen i Politiken.

Sure borgmestre

Også i Børsen er der hårde ord mod Søren Pape Poulsen. Og her er det fra det konservative bagland, nemlig en række af partiets borgmestre.

Også de mener, at partiets politik på skatteområdet vil være skadelig for den borgernære velfærd.

- Det, synes jeg faktisk, er bekymrende, for vi er i forvejen belastede, lyder det fra Knud Erik Langhoff (K) i Børsen.

Han er borgmester i landets største konservative kommune, Kolding.

Han bakkes op af borgmestre i både Vejen, Aabenraa og på Bornholm.

- Det er jo aldrig sjovt for en kommune at skulle spare. Lige nu skal vi finde 175 mio. kr. i et budget, så jeg synes, vi har det svært nok, siger Jacob Trøst, der er konservativ borgmester på Bornholm.

En række konservative borgmestre bakker dog også partiets skattepolitik op i Børsen.

Det gælder bl.a. borgmestrene fra Rudersdal, Helsingør og Sorø.

Jarlov svarer igen

Ekstra Bladet forsøger at skaffe en kommentar fra de konservatives skatteordfører, Rasmus Jarlov.

Til Børsen siger han dog:

- Det ville overraske mig meget, hvis jeg hørte nogen borgmestre uanset partifarve sige, at de gerne ville have færre penge.

På Twitter har den konservative folketingsmand også forholdt sig til kritikken fra Jakob Ellemann-Jensen, som han mener er forfejlet: