I hemmelig aftale med 'semi-diktatur'

Regeringen er i Rwanda ved udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S).

Men hvad de egentlig laver i det afrikanske land, det vil regeringen ikke ud med.

Over for Ekstra Bladet og Politiken oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet blot, at der er indgået ikke 'forpligtende aftaler' om 'tættere asyl- og migrationssamarbejde og om øgede politiske konsultationer om udviklingssamarbejde'.

'Den dialog ønsker regeringen indtil videre at have med de pågældende lande i fortrolighed', skriver ministeriet til de to aviser.

Ekstra Bladet afventer svar fra ministeriet, om det virkelig kan passe, at offentligheden ikke må få indsigt i de to aftaler.

Rwandas præsident igennem 20 år hedder Paul Kagame. Han opnåede ved senest valg i 2017 utrolige 99 procent af stemmerne.

Stemmetal som ville gøre selv Putin, Erdogan og verdens øvrige jernmænd grønne af misundelse.

Smides bag tremmer

Human Right Watch fastslår da også, at Rwanda er et land, hvor politiske modstandere rask væk smides bag tremmer.

'Vilkårlige tilbageholdelser, mishandling og tortur i officielle og uofficielle fængsler fortsætter. Fair retssager bliver rutinemæssigt afvist i mange følsomme politiske sager, hvor sikkerhedsrelaterede anklager ofte bruges til at retsforfølge fremtrædende regeringskritikere,' lyder det i organisationens årsrapport for 2020.

Simon Turner, der er lektor på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet, har forsket I Rwanda. Han kalder Rwanda et 'semi-diktatur'.

- Rwanda er problematisk på mange måder. Det kan kaldes et semi-diktatur, for officielt er der demokrati, men oppositionen har ikke rigtig nogen mulighed for at ytre sig. De trækker hele tiden folkemords-kortet. Hvis man kritiserer regeringen, bliver man beskyldt for at være en, der benægter folkemordet. De kører en ret hård linje på det område.

Flygter fra landet

- Der har også været historier om folk, der er forsvundet. Det er folk, der er flygtet fra landet og som så har været ude for ’uheld’ steder som Sydafrika og Storbritannien, forklarer Simon Turner.

Seneste eksempel på Paul Kagames brutalitet fandt sted tidligere i år, da Paul Rusesabagina blev kidnappet og sat fast i Rwandas hovedstad, Kigali, anklaget for undergravende virksomhed.

Paul Rusesabagina er særdeles kendt i Rwanda og ude i verden, fordi det var ham som blev portrætteret i Hollywood-filmen 'Hotel Rwanda'. En film, der blev nomineret til flere Oscars.

Men nu mener styret altså, at han skal retsforfølges.

Synker ned i diktaturet

Da Paul Kagame stillede op til interview med CNN om anholdelsen, besvarede han anklagerne ved at skyde igen mod kritikerne i Vesten.

- Det er ikke Vesten, som definerer et demokrati, sagde han dog uden for alvor at forklare, hvad det Paul Rusesabagina har gjort galt andet end at have kritiseret hans enevældige virke.

Paul Rusesabagina levede inden anholdelsen som mange andre systemkritikere i eksil.

Anholdelsen blev omtalt i mange internationale medier. Magasinet Foreign Policy pointerede, at anholdelsen bekræfter, at Rwanda 'synker ned i diktaturet'.

Kræver svar

Ekstra Bladet har spurgt Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvorfor regeringen vil samarbejde med Paul Kagame. Der er stadig ikke indløbet et svar.

Rejsen til Rwanda har vakt opsigt på sociale medier. Blandt andet kræver Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, en forklaring på næste møde i Udenrigspolitisk Nævn.

Ifølge et lokalt medie er de danske ministre især interesserede i at høre nærmere om Gashora Transit Center, som er en flygtningecenter i Rwanda, hvor asylsøgere fra Libyen kan opholde sig, mens de afventer deres videre skæbne. Centret bliver drevet af FN, den afrikanske union og Rwanda.

Flemming Møller Mortensen skamroser i artiklen samarbejdet mellem Danmark og Rwanda.

- Det er vigtigt for os at underskrive sådan nogle aftaler, siger udviklingsministeren.