I kæmpe shitstorm: - Undskyld vi er her

Nicolai Wammen (S) er kommet i modvind, efter han på et pressemøde gav ‘det specialiserede område’ skylden for kommune-besparelser

Fredag aften trak en shitstorm af de større op over finansminister Nicolai Wammens (S) isse.

Rasende danskere har på sociale medier kastet sig over den socialdemokratiske kassemester. Det sker, efter han - trods det bugnende økonomiske råderum i Danmark - fik koblet de mange hårde besparelser, som landets kommuner står over for, direkte sammen med udgifterne til det specialiserede område; altså borgere med handicap og særlige behov.

Og det er ikke gået stille for sig siden. Særligt på Wammens Facebook-profil er danskere i hobetal ude med riven:

'Kære Nicolai Wammen. Har du meldt dig ud af det sociale parti SOCIALdemokratiet? Eller hvad gik der lige galt under din tale i går? Siden 2007 ved kommunalreformen har der været massive besparelser på handicappede hvert eneste år,' lyder det fra Vinni Jørgensen.

Annonce:

Hun er en af 650 danskere, der i skrivende stund har givet udtryk for deres harme på Wammens opslag om finansloven.

'Jeg er dybt rystet over at høre, du står og siger at folk med handicap og udfordringer skal have skylden for besparelser i kommunerne Håber, I Soc. dem. mister rigtig mange stemmer på det her', skriver Charlotte Lundvig.'

Smider de nedslidte under bussen

Støtte fra Astrid og DI

'Føj hvor er det grimt med grimt på, at du som minister står frem på åben skærm og udskammer en hel befolkningsgruppe og giver dem skylden for alverdens økonomiske ulykker . Det er da simpelthen rystende. At blive handicappet er ikke noget, som man selv vælger. Det kan iøvrigt overgå alle,' skriver Pia Nørgaard.

Udover de hundredvis af harmdirrende kommentarer har folk også istemt med en reaktions-emoji. Her har blot 32 fundet anledning til at 'like' opslaget; heriblandt Astrid Krag (S) og en underdirektør fra DI.

Derudover er der lutter vrede smiley'er og kritiske kommentarer.

Annonce:

På selve pressemødet i torsdags roste Nicolai Wammen de mange kommunalt ansatte, som står med budgetudfordringer - men erkendte, at selvom regeringen har afsat ekstra midler i finansloven, kommer der til at være ekstra besparelser.

Fik en del af skylden

Og så faldt de skæbnesvangre ord, hvor det specaliserede område fik en del af skylden for besparelserne:

- Kommunerne og de mennesker, der har ansvaret, gør en kæmpe indsats hver dag. Det gælder borgmestre og kommunalpolitikere. Det gælder de ansatte. Men de har også en svær opgave. Kommunerne er ligesom resten af Danmark blevet ramt hårdt af inflationen, som har gjort, at alt er blevet dyrere. Der er også store udgifter forbundet med det specialiserede sociale område, lød det fra Nicolai Wammen, som kaldte kommunernes besparelser på området for 'svære valg':

Annonce:

- Jeg har den allerstørste respekt for den opgave, kommunerne står med. Da vi lavede en aftale med dem tidligere på året, var det også en del af det, vi skrev sammen, at det er svære valg, de står overfor. Vi lavede en aftale, der tilførte milliardbeløb. Vi har efterfølgende, helt ekstraordinært, forleden meddelt, at vi, ønsker at afsætte en milliard mere samlet set til kommuner og regioner.

Opmærksomt Finansministerium

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de rødglødende reaktioner vakt opsigt i Finansministeriets op til weekenden.

Nicolai Wammen har dog endnu ikke reageret på de oprørte borgeres kommentarer og skudsmål.

Ekstra Bladet har lørdag forsøgt at få en kommentar fra finansministeren. Indtil videre uden held.

Ellemann: Jeg skal undersøges i kanonsag