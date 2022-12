I kløerne på Qatar-klakør: - Jeg er rasende

Qatar-skandalen ruller i den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet.

Niels Fuglsang, der er medlem af parlamentet for Socialdemokratiet, fortæller nu, at han som kritiker af forholdene i Qatar har oplevet, hvordan de Qatar-venlige europæiske partifæller har forsøgt at få ham til at pakke sin kritik væk. At lukke munden på ham.

- Jeg ville have, at vi skulle tage Qatar-spørgsmålet op. Det var der ikke opbakning til. Jeg er rasende, siger han til Ekstra Bladet.

Konkret oplevede han, hvordan belgieren Marc Tarabella på et internt møde forsøgte at lægge låg på danskerens Qatar-kritik.

Marc Tarabellas kontor i parlamentet er blevet ransaget i sagen. Han nægter dog alle anklager i sagen.

- Jeg har intet at skjule, siger belgieren, ifølge Politico, et medie om europæisk politik.

Mødet, som Niels Fuglsang taler om, fandt sted, inden parlamentet i slutningen af november vedtog en resolution, der kritiserede forskellige forhold i Qatar og FIFA's VM i fodbold.

Latterlige argumenter

Niels Fuglsang udtrykte på mødet utilfredshed med, at den socialdemokratiske gruppe ikke var mere toneangivende i kritikken af Qatar.

Men Marc Tarabella talte Niels Fuglsang midt imod og talte for en mere forsonlig linje over for ørkenstaten med de mange oliemilliarder.

- Marc Tarabella gik op imod nogle af de ting, jeg sagde på det møde.

- Jeg har kæmpet for, at vores gruppe skulle tage Qatar-spørgsmålet op. Men det kom jeg ikke igennem med. Og man kan jo overveje, hvorfor det blev sådan? Jeg synes jo, det var oplagt, at socialdemokratierne i Europa-Parlamentet tager det her spørgsmål op, fordi det handler om arbejdstagerrettigheder for migrantarbejdere.

- Jeg bliver fejet af banen med alle mulige latterlige argumenter om, at vi har gjort meget godt. Vi skal ikke være så negative.

- Når jeg så bagefter finder ud af, at de, som siger sådan noget, nu er anklaget. Det er klart, at det skal undersøges.

Afviser sammenhæng

Den mest prominente figur i korruptionssagen er den græske socialdemokrat Eva Kaili. Men hende har Niels Fuglsang ikke haft noget at gøre med personligt.

Men han var til stede i plenarsalen, da hun holdt en opsigtvækkende tale, hvor hun roste Qatars behandling af migrantarbejdere.

- Det var så langt ude, konstaterer Niels Fuglsang.

Han har erkendt over for Ekstra Bladet, at han ved en fejl selv har stemt imod en mere kras kritik af Qatar, da der blev stillet

Men han afviser, at det har haft noget at gøre med den verserende sag om korruption.

- Nej, det er en fejl, vi har lavet mit kontor, da vi lavede stemmelisten, understreger han.