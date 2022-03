I kødet på Klima-Dan: - Skandaløst!

Farcen fortsætter.

Tidligere søndag kunne Ekstra Bladet berette, at den 'akutte' varmehjælp, der blev vedtaget i februar, først kommer nødlidende danskere til gode tidligst i august.

Tidligere lød meldingen ellers fra klimaminister Dan Jørgensen (S), at 'udbetalingen af varmecheken skal ske så hurtigt som muligt'.

'Total amatørisme'

Netop de lange udsigter til varmechecken får nu Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, til at fare i flæsket på Dan Jørgensen.

'Vi er kommet i den barokke situation, at folk får deres hjælp til højere varmeudgifter i årets varmeste måned. Jeg har ikke ord for, hvor skandaløst det er,' skriver han til Ekstra Bladet.

Det var ellers en glad og fornøjet klimaminister, der 11. februar kunne meddele befolkningen, at regeringen stod klar med håndsrækning til folk, der kunne ende i en økonomisk kattepine, da energipriserne er på himmelflugt.

Men nu, hvor den økonomiske håndsrækning efter alt at dømme først kommer til august, er regeringens projekt varmehjælp blevet en politisk fadæse, mener Troels Lund Povlsen, der kalder forløbet for 'total amatørisme'.

Ekstra Bladet har også talt med partiformand Morten Messerschmidt, der oplyser, at Dansk Folkeparti rejser en forespørgsel i Folketinget, hvor de kræver, at pengene bliver udbetalt før sommer.

Hvordan opstod balladen?

Det er svært at blive klog på, hvorfor varmehjælpen er blevet forsinket.

I et citat, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet tidligere havde sendt til TV 2 Lorry, fremgik det, at vinterferien blandt andet var en del af årsagen til miseren.

Imidlertid er det citat på forunderlig vis forsvundet fra TV 2 Lorrys hjemmeside, og Dan Jørgensens ministerium fortæller nu til Ekstra Bladet - ni dage senere - at de dengang var blev fejlciteret af TV 2 Lorry.

Dan Jørgensen (S) og regeringens varmehjælp har for nuværende lange udsigter. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Og piben havde da også fået en anden lyd, da Ekstra Bladet fangede ministeren på vej til sin ministerbil.

- Det har ikke noget med det at gøre. Embedsværket har arbejdet, så blodet sprøjter, og har gjort det så godt og hurtigt, som det overhovedet kunne lade sig gøre.

- Nu gør vi så det, at vi har bedt om lov til at få det hastebehandlet, og det håber vi kan lade sig gøre, så kommer det til at gå noget hurtigere, sagde Dan Jørgensen.

Samtidig tilføjede ministeren, at 'det var en uvant situation, og det er teknisk og tager tid, at færdiggøre de her ordninger'.

