I kødet på Sass: Møder vigtigere end tv

Det var ikke i orden, da Henrik Sass i efteråret valgte tv-show over sin tjans som statsrevisor, siger Henrik Thorup, formand for Statsrevisorerne

Henrik Sass Larsen burde ikke sidde i et tv-studie, når der samtidig var møder hos Statsrevisorerne.

Det siger Henrik Thorup, der er formand for Statsrevisorerne, til Radio24/7. Indslaget bliver sendt i æteren fredag morgen.

- Jeg er ikke tilhænger af den måde at prioritere på. Jeg mener ikke, at det er det rigtige, selvfølgelig ikke, siger han til radiokanalen.

Tog ikke med til Bruxelles

Den klare udmelding kommer, efter Ekstra Bladet i weekenden kunne afsløre, at Henrik Sass Larsen udeblev fra en tjenesterejse og et ordinært møde hos Statsrevisorerne for i stedet at lave tv med Søren Pind.

Henrik Sass Larsen meddelte i weekenden i et stort interview, at han i efteråret var plaget af en depression. Tv-programmet med Søren Pind, har han forklaret, var det eneste han havde overskud til.

Ikke desto mindre kritiserer Henrik Thorup hans prioriteter.

Henrik Thorup er langtfra enig i Henrik Sass' prioritering af sin tid. Foto: Jonas Olufson

Hele vejen igennem

- Umiddelbart må han jo selvfølgelig selv vurdere, hvad han mener er vigtigere end andet. Men jeg mener alligevel, at der må være forskel på at sidde i et studie med Søren Pind og udveksle synspunkter, eller om man bestrider sit job som statsrevisor, siger han til Radio24syv.

- Hvad synes du om det, spørger radioens politiske redaktør, Brian Weichardt.

- Jeg er ikke tilhænger af den måde at prioritere på. Jeg mener ikke, at det er det rigtige, selvfølgelig ikke. Jeg har selv været statsrevisor i 20 år, og de kolleger, jeg har haft – også fra hans eget parti – har prioriteret det hele vejen igennem.

- Skiller Sass sig ud fra de andre, du har arbejdet med i alle de her år, hvad angår deltagelse og engagement?

- Ja. Det tror jeg, at alle er klar over. Det kan så have årsag i hans depression, det ved jeg ikke, men hvis vi tager den periode, hvor han har været her, så adskiller han sig.

Hovedpersonerne i efterårets mest omtalte program på TV2 News. Foto: TV2

Pind vigtigst

- Ved at komme mindre og være mindre engageret?

- Ja. Det må man jo sige her. Han har jo vurderet, at det var vigtigere at sidde med Søren Pind end at være hos Statsrevisorerne, siger Henrik Thorup.

Henrik Sass Larsen har ikke nogen kommentarer, oplyser Socialdemokratiets presseafdeling, over for Radio24/7.