I kødet på Sofie Carsten: Hykler!

Jens Rohde går til angreb på sin tidligere partiformand Sofie Carsten Nielsen og anklager hende for at være en hykler, der har dækket over en 'bizar arbejdskultur'

'Nogle gange bliver hykleriet så tykt, at det må påtales, selvom man ikke orker.'

Det er meldingen fra folketingsmedlem Jens Rohde (KD) til den radikale formand, Sofie Carsten Nielsen, i et Facebook-opslag tirsdag morgen.

Sofie Carsten Nielsen har de seneste måneder plæderet for et bedre arbejdsmiljø på Christiansborg, men det mener hendes tidligere partikollega Jens Rohde er rendyrket hykleri.

'Der er næppe nogen politikere gennem de senere år, som så aktivt har dækket over en bizar arbejds- og krænkelseskultur i toppen af sit parti,' skriver Rohde i sit Facebook-opslag.

'Der er begået fejl'

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få et svar på Jens Rohdes anklager fra Sofie Carsten Nielsen, da hun er på ferie, men partiets politiske ordfører, Andreas Steenberg, har sendt Ekstra Bladet et skriftlig svar.

'Jens er fri til at mene, hvad han mener, og jeg har stor respekt for hans personlige valg om at forlade Radikale Venstre, og hans opslag i dag viser, at det var det helt rigtige valg for ham,' skriver Andreas Steenberg.

Han erkender også det ansvar, som Sofie Carsten Nielsen har.

'Ja, der er begået fejl i Radikale Venstre. Det er belyst og erkendt - og ikke mindst har Sofie Carsten Nielsen været den første til at erkende de fejl, der er blevet begået. Det er vi som samlet folketingsgruppe og parti ved at rette op på lige fra håndtering af krænkelser til arbejdsmiljø,' skriver Andreas Steenberg til Ekstra Bladet.

Gammel kærlighed ruster

Få måneder efter Sofie Carsten Nielsen overtog lederskabet i Radikale Venstre fra den skandaleombruste Morten Østergaard, forlod Jens Rohde partiet med den melding, at der manglede 'balance' i partiet.

Sofie Carsten Nielsen begræd Rohdes exit udadtil, men Ekstra Bladet kunne i januar beskrive, at det ikke nødvendigvis var en gnidningsfri skilsmisse.

De grinende stunder mellem Sofie Carsten Nielsen og Jens Rohde kommer nok ikke tilbage lige foreløbigt. Foto: Finn Frandsen

Mindre diskret var det, da Ida Auken offentligt langede ud efter Sofie Carsten Nielsen oven på MeToo-skandalen med Morten Østergaard.

Auken var sygemeldt med stress, da kaosset forløb, men langede via Facebook ud efter Sofie Carsten Nielsen og anklagede hende for at tale usandt.

Ida Auken meldte sig senere ind i Socialdemokratiet.