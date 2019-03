I krig med pressen: Bogpris er hemmelig

Dansk Folkeparti førstemand i Bruxelles, Anders Vistisen, udpeger i en ny bog de journalister, som han synes er for EU-venlige.

- Hvis en journalist kommenterer og skriver i eget navn. Så må man stå på mål for samme niveau af offentlig debat, som politikere og andre holdnings- og meningsdannere, siger han til Ekstra Bladet.

Egentlig ville han gerne have udgivet bogen noget tidligere. Her lige op til det kommende Europa-Parlaments-valg er timingen for en forværret krig med pressen ikke for smart, erkender Anders Vistisen.

Lidt før

- Vi ligger jo lidt i krig med de få journalister, der rent faktisk dækker EU-stoffet. Så jeg havde foretrukket at den var kommet ud lidt før.

- Hvad mener du egentlig med, at I lægger i krig med journalisterne?

- Vi ved godt, at nogle af de folk vi nævner, ikke bliver glade for, at jeg har den holdning om deres dækning. Så jeg ved ikke om det er krig, men vi er nok ikke på julekort.

- Så den her bog er dit indspark i en kold krig?

- Jeg synes, jeg har et fornuftigt forhold til de fleste journalister. Men min holdning er mere, at jeg er pikeret over, at der er en forskel på, hvordan redaktionerne behandler det her.

100 sider

- Der er da masser af artikler om EU-gakgak, frås og den slags?

- Jeg synes, der er en udfordring. Derfor har jeg lavet en bog på cirka 100 sider. Særligt problematisk er det med korrespondenterne i Bruxelles. De har et tunnelsyn på projektets herlighed.

- Har de trådt dig over tærerne i forbindelse med Meld-sagen. Eller hvorfor dette usædvanlige angreb?

- Nu har jeg undgået at nævne jeres prægtige avis i bogen, så man kan ikke sammenligne de to ting. Jeg har også arbejdet på projektet længere end Meld og Feld-sagen. Så det er forsimplet at lave den sammenligning.