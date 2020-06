I lort til halsen: Pres fra alle sider

Støttepartier og opposition prøver at få miljøminister Lea Wermelin til at skvatte i sagen om lort og tis i danske have, søer og åer.

Onsdag åbner Venstres Kim Valentin yderligere for møgsluserne, efter TV2 Lorry har afsløret, at der fra 2014-2018 er blevet udledt over 35 milliarder liter spildevand alene i Øresund.

- Det overrasker mig faktisk, at vi har en minister, der siger, at hun er grøn, og så bare lader et område som det stå.

- Jeg troede, at det var en ’no brainer’, og at hun ville trække i håndbremsen, men det skete ikke, og det bliver jeg overrasket over, siger Kim Valentin, der senere onsdag udfritter ministeren i Folketinget, til Ekstra Bladet.

Han fastslår, at Lea Wermelin må stramme reglerne for udledning af spildevand i Danmark.

Vigtig sag

Venstre-kravet kommer i slipstrømmen af, at et bredt politisk flertal bestående af V, R, DF, EL og SF i mandags fik afløb for en stinkende kritik af Lea Wermelin, som de mener hænger i miljøbremsen.

Ifølge DR har ministeren endnu ikke dannet overblik over, præcist hvor meget spildevand der bliver udledt i danske have, søer og åer.

På et samråd sidste år kaldte hun ellers behovet for et overblik en vigtig sag.

- Vi har oplevet en miljøminister, der åbenbart ikke interesserer sig ret meget for, at - for at sige det ligeud - lort og pis helt urenset løber ud i vandet, sagde René Christensen, der er miljøordfører for Dansk Folkeparti, til DR.

Ramaskrig

Spildevand er en gammel traver i dansk politik. Den bakteriebefængte affære er på ny landet på ministerens bord, efter den blussede op som en kommunal sag.

I maj kom det frem, at Københavns Kommune havde givet tilladelse til en udledning 290 millioner liter spildevand ud i Øresund.

Ifølge Altinget, der har talt med Miljøstyrelsen, var de mange millioner liter dog blot en dråbe i havet.

Landbruget står for op mod 70 procent af udledningen af kvælstof, mens spildevandet står for omkring 30 procent af udledningen af fosfor.

Se også: Minister kaldes i samråd over spildevandssag

Der lød ikke desto mindre et øredøvende ramaskrig blandt politikere, miljøbeskyttere og eksperter på begge sider af sundet, og ministeren blev kaldt i samråd.

Lea Wermelin udtalte, at hun undrede sig over, at Københavns Kommune havde givet grønt lys til den ildelugtende udledning.

Var orienteret

Man skulle ellers tro, at hun havde haft rig mulighed for tage fat i sine kolleger i Københavns Kommune i god tid.

Lea Wermelins egen styrelse, Miljøstyrelsen, blev orienteret om, at Københavns Kommune have givet tilladelse til udledningen allerede 13. maj - mere end ti dage før udledningen skulle findes sted.

Lort i Øresund: Taget med bukserne nede

HOFOR og overborgmester i København Frank Jensen har nu afblæst udledningen, men sagen vil ingen ende tage.

De radikales Martin Lidegaard foreslår sammen med Niels Paarup-Petersen fra Centerpartiet i Sveriges Riksdag i dag at gøre Øresund til en marin nationalpark for at stoppe udledningen af spildevand i farvandet.