I morgen kommer de op: Plakat-krig i lygtepæle lurer

To valg potentielt samme dag - eller med få ugers mellemrum - skaber risiko for plakatkaos i de danske lygtepæle

Folketingsvalget er ikke udskrevet endnu. Men allerede i morgen, lørdag, kl. 12.00 bliver lygtepæle landet over indtaget af tandsmil fra håbefulde EU-kandidater.

Der vil vi nemlig krydse grænsen for, hvornår der må hænges plakater op til det forestående Europa-Parlamenstvalg.

Og er folketingsvalget ikke udskrevet samtidig, får EU-kandidaterne en kæmpe fordel i det, der kan ende som det rene plakatkaos.

Det fremgår nemlig af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, plakater til Europa-Parlamentsvalg godt må hænges op fra kl 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen - der i år senest skal ligge 26. maj. Men ved folketingsvalg må ophængningen først ske, når statsminister Lars Løkke Rasmussen trækker i den imaginære snor, der udløser valget:

'Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske fra statsministerens annoncering af valgets udskrivelse', skriver ministeriet på deres hjemmeside.

Særlig fordel til Enhedslisten?

Hos Enhedslisten erkender EU-spidskandidat Nikolaj Villumsen, at han efter alt at dømme får en plakatfordel for næsen af politisk ordfører Pernille Skipper, der blot stiller op til folketingsvalget.

- Ja, det er rigtigt. Men nu er det jo ikke en konkurrence mellem Pernille Skipper og mig, siger Nikolaj Villumsen til EKstra Bladet.

Spidskandidaten peger dog på en særlig detalje ved Enhedslistens plakater, som han mener, kan give dem en fordel i plakat-krigen med de andre partier.

- Jeg tror generelt, at Enhedslisten har en kæmpe fordel i morgen. Vi har mange plakater, der kun har vores logo påtrykt og som ganske lovligt må komme op i morgen, selvom de ikke har et bestemt ansigt på, siger han.

20.000 plakater

EU-kandidaterne stiller op i hele landet og har dermed plakater hængende i alle valgkredse. Nikolaj Villumsen oplyser til Ekstra Bladet, at der på landsplan vil blive hængt 2400 personlige plakater op med hans ansigt. Derudover vil der være ca. 20.000 plakater med Enhedslisten-logo eller -budskaber.