I oprør over fed finte på Borgen

Enhedslisten og SF vil lukke smuthul, der går det muligt for tidligere ministre at omgå modregning i deres eftervederlag

At eks-ministre kan slippe for modregningen i eftervederlaget møder kritik fra flere kanter.

Kritikken kommer, efter at Ekstra Bladet har beskrevet, at tidligere ministre kan undgå at blive modregnet, hvis de skynder indtægter i deres firma i stedet for at modtage dem som personlig indkomst.

Eftervederlaget lyder på ministerlønnen og løber i en periode mellem 18 og 36 måneder, for de politikere der stoppede i ministerierne efter valget tidligere på året.

SF’s gruppeformand, Jacob Mark, synes, det er urimeligt, at det er muligt at omgå reglerne.

– Man får et eftervederlag for at kunne klare sig og komme godt videre, efter at tiden i Folketinget eller som minister er slut. Så bliver man modregnet, hvis man får en anden indkomst, hvilket er helt rimeligt - man skal jo ikke sidde med dobbeltindkomster.

– Det er ikke meningen, at man kan omgå det. Derfor vil vi spørge, hvad den ansvarlige minister (indenrigsminister Astrid Krag, red.) tænker om sådan en mulighed for en omgåelse. Og om man kan lukke for det, lyder det fra SF’eren.

Fed finte: Løkke kan score kassen

Luk hullet

Enhedslistens Rosa Lund siger:

– Vi har den grundholdning, at hvis man tjener penge ved siden af sit eftervederlag, så skal det selvfølgelig modregnes. Det tyder på, at det er et hul, og så skal det lukkes, lyder det fra demokratiordføreren.

– Jeg vil tage et op med Astrid Krag, men jeg har ikke en løsning i baglommen nu og her, siger hun.

Uensartet og ugennemsigtig

Eftervederlagsordningen var ligeledes under beskydning, da den såkaldte vederlagskommission afgav dens grundige beretning i 2016.

Her blev ordningen beskrevet som ’uensartet og ugennemsigtig’. Kommissionen foreslog bl.a., at ministrenes eftervederlag skulle ændres, så det løb 6-24 måneder.

Efterfølgende er reglerne blevet lavet om for ministrene i den nuværende regering, som de kan modtage eftervederlag mellem 6 og 36 måneder.