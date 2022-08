I rette med Tesfaye: Mink-tøven er 'mærkværdig'

Ekspert undrer sig over Justitsministeriets begrundelse for ikke at hjemsende departementschef og rigspolitichef

Justitsministeriet "forklarer" nu, hvorfor man ikke af egen kraft har hjemsendt rigspolitichef Thorkild Fogde i kølvandet på Mink-kommissionens kradse kritik af ham, men i stedet har overladt sagen til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Det er - og hold nu fast, for nu bliver det lidt teknisk - fordi Justitsministeriet 'har fundet det rigtigst'.

Og hvis du nu tænker, at Ekstra Bladet må have udeladt nogle nuancer i svaret, så må du tro om igen. Der er ikke mere.

Hjemsendte lille fisk

Ekstra Bladet bad i sidste uge justitsminister Mattias Tesfaye svare på, hvorfor han ikke har hjemsendt Thorkild Fogde. Det gjorde vi af to årsager:

For det første, fordi Tesfaye tilbage i 2020 besluttede sig for at hjemsende en lavere rangerende afdelingschef straks efter, at en del-konklusion fra Instruks-kommissionen blev offentliggjort.

Annonce:

Han har dermed demonstreret en evne til at handle hurtigt på kritiske bemærkninger fra en kommission.

Gå nu hjem, Thorkild

Og for det andet fordi Justitsministeriet tidligere har begrundet sin manglende stillingtagen til hjemsendelse af ministeriets egen departementschef, Johan Legarth, med, at 'hele departementet er inhabilt'.

Men rigspolitichefen er ikke chef for embedsmændene i Justitsministeriet, og derfor kan det være svært at få øje på lignende habilitets-problemer, når det gælder ham.

'Mærkværdigt'

Og ministeriets svar undrer også Birgitte Poulsen, der er lektor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet. Hun har svært ved at se, at habilitets-regler skulle stå i vejen.

- Det er mærkværdigt, for han (Mattias Tesfaye, red.) er jo politisk chef for det hele. I princippet kunne han godt vælge at hjemsende, fordi han står over embedsværket, påpeger hun.

Mette forsvarer Barbara: Skal ikke hjem

Annonce:

Hun fremhæver desuden, at en hjemsendelse ikke er det samme som at træffe endeligt afgørelse i en sag.

- Grunden til at hjemsende er jo også i forhold til at skabe tillid til systemet. Man bliver jo ikke dømt af at være hjemsendt. Det er noget, man normalt gør har hensyn til at få ro på bagsmækken, siger hun.

Ingen deadline

Regeringen har bedt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om rådgivning i forhold til, hvilke skridt der eventuelt skal tages over for topembedsmændene, inklusiv den øverst placerede af dem alle, Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen.

Styrelsen har ingen deadline for sit arbejde.