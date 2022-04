I særklasse på Borgen: Her er Papes skatte-fidus

Der er tale om en fuldstændig skattefri ordning, når Søren Pape Poulsen (K) bliver fragtet mellem sit hjem i Viborg og Christiansborg i en partibetalt luksus-Volvo,

En gratis bil til og fra arbejdet skal ellers umiddelbart beskattes - hvilket eksempelvis er tilfældet for det køretøj, Venstre har stillet til rådighed for formand Jakob Ellemann-Jensen. Men der er en smutvej uden om skattefar, som Søren Pape Poulsen suser nedad.

Som Ekstra Bladet har afdækket, er det nemlig den partibetalte chauffør, der henter ham i hjembyen Viborg for at køre til Christiansborg.

Vel at mærke er den konservative formand den eneste partileder på Christiansborg, som har en sådan ordning, viser en rundspørge foretaget af Ekstra Bladet.

Papes chauffør-fidus omdanner den sorte Volvo til et skattefrit kontor på hjul, oplyser advokat Torben Bagge, ekspert i skatteret ved TVC Advokatfirma.

- Han må godt køre selv til og fra partimøder, men privat kørsel til og fra hjemmet gør det skattepligtigt, hvis han selv kører, siger Torben Bagge.

- Hvis man har chauffør, så bliver man ikke beskattet, men hvis han kører i den selv, og det er privat, så skal han beskattes, uddyber han.

Skulle Pape være beskattet af bilen, ville det koste den konservative formand i omegnen af 7000 kroner om måneden brutto ifølge prisestimat udregnet via nummerpladeoplysninger på tjekbil.dk.

Kørebog

Det er Papes parti, Konservative, som oplyser, at kørslen i den fashionable Volvo foregår med chauffør til og fra Papes hjem. Desuden benytter han bilen til politiske arrangementer i hele landet, oplyser partiet til Ekstra Bladet.

Konservative oplyser desuden, at Pape aldrig benytter bilen privat. I stedet har han ligeledes sin egen bil.

Det kan være svært for Skattestyrelsen at vide, hvem der sidder bag rettet på konkrete ture i partibilen. Derfor sker det ofte, at man benytter en såkaldt kørebog, oplyser Torben Bagge.

- Man kan gøre brug af en kørebog, hvor man skriver, hvilke kilometer fra og til det har været med chauffør på den strækning, siger skatterets-eksperten.

- Det står ikke i loven, at man skal have en kørebog, men i praksis er det den, som har bilen til rådighed, der skal afkræfte, at der skal betales skat. Normalt ville man gøre det med en kørebog, fortæller Torben Bagge.

I et svar til Ekstra Bladet oplyser Pape, at der bruges en kørebog i bilen.

Pape i sin egen liga

Ingen andre partiformænd på Christiansborg kan hamle op med Søren Pape Poulsen, når det kommer til bilordninger.

Ekstra Bladet har foretaget en rundspørge blandt samtlige partifomænd. Herunder kan du læse, hvordan deres bilordning er:

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Rundspørge: Pape i sin helt egen liga Morten Messerschmidt: - Kører i Smart DF-formanden tager toget eller kører i egen privatbil og modtager Folketingets befordringsgodtgørelse. Morten Messerschmidt ejer en Smart med 45 hestekræfter. Herover ses han med sin Smart i baggrunden. Jakob Ellemann-Jensen: - Betaler skat af firmabil Venstre oplyser, at Jakob Ellemann-Jensen har en firmabil betalt af Venstre, som han beskattes af efter de gældende regler. Alex Vanopslagh: - Mest med det offentlige Hverken Alex Vanopslagh eller partiet ejer en bil. Ifølge Liberal Alliance bruger Vanopslagh som oftest offentlig transport. Alternativt kører han med en fra sekretariatet i en privat bil, lyder svaret. Pia Olsen Dyhr: Kører egen elbil SF oplyser, at Pia Olsen Dyhr blot benytter sin egen elbil. Mai Villadsen: - Slår latter op Da Ekstra Bladet spørger Mai Villadsen, om Enhedslisten har en partibil med chauffør til transport af partiets spydspids og politiske ordfører, slår hun en latter op: - I wish. Nej, jeg tager cyklen og er heldig, hvis jeg kan få et lift. Mette Frederiksen: - Har ministerbil Som statsminister har Mette Frederiksen - og de øvrige ministre i regeringen - ministerbil, hvor de bliver kørt med fast chauffør. Dette privilegium mister statsministeren dog, hvis hun igen blot er menig partiformand. Sikandar Siddique: - Tager toget Sikandar får intet stillet til rådighed af partiet, så han bruger egne transportmidler eller det offentlige, hvis han skal rundt. På hans nylige Jyllands-tour til Aarhus og Aalborg var det med tog. Sofie Carsten Nielsen: - Ingen partibil Det Radikale Venstre oplyser til Ekstra Bladet, at partiet ikke stiller bil eller chauffør til rådighed for politisk leder Sofie Carsten Nielsen. Lars Løkke Rasmussen: - Kører i egen bil Moderaterne oplyser, at Lars Løkke Rasmussen benytter sin egen bil og selv afholder udgifterne. Søren Pape Poulsen: Skattefri chauffør-ordning K-formanden har ikke en krone oppe af lommen, når han transporteres rundt i partiets Volvo XC90. Chauffører bringer ham til og fra hjemmet i Viborg på bagsædet af formandens 'rullende kontor'. Vis mere Vis mindre

Volvo'en som med en chauffør bag rettet bl.a. fragter Pape mellem hjemmet i Viborg og arbejdet på Christiansborg. Foto: Jonas Olufson

Konservatives Søren Pape sympatiserer I en kampagnevideo med de mange danskere, der er ramt af de høje benzinpriser - alt imens formanden selv skattefrit kører i kæmpe Volvo med chauffør og gratis benzin.

