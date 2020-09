I sidste øjeblik: Arbejd hjemme!

Dagens pressemøde i Sundheds- og Ældreministeriet handlede om stigende smitte i Odense og København Kommune og yderligere 16 kommuner.

Sundhedsminister Magnus Heunicke præsenterede sammen med de øvrige sundhedsmyndigheder en række tiltag for at inddæmme smitten - herunder at lukke barer og restauranter ved midnat og en sænkelse af forsamlingsforbuddet til 50 personer.

Forsamlingsforbud sænkes til 50 personer i 18 kommuner

Arbejd hjemme

Efter knap tre kvarters pressemøde inklusive spørgsmål afrundede sundhedsminister Magnus Heunicke pressemødet ved meget pludseligt at opfordre folk til at arbejde hjemme, i det omfang at det er muligt.

Opfordringen kom, efter at journalisterne havde haft mulighed for at stille det sidste spørgsmål - og efter at Heunicke selv havde sagt, at nu ville pressemødet slutte.

Af Sundhedministeriets hjemmeside fremgår det dog også, at der så vidt muligt opfordres til hjemmearbejde.

Hvorvidt de 18 kommuner i københavnsområdet og Odense skal tilbage til tilstande, vi kender fra foråret, vides dog ikke.

Sundhedsministeriet: Tag det alvorligt

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsministeriet, hvor alvorligt opfordringen skal tages, når pressemødet primært handlede om andre tiltag.

Herfra lyder det, at det er op til de enkelte arbejdspladser at vurdere, hvorvidt det er muligt at arbejde hjemme - men at opfordringen skal tages alvorligt:

- Men det er nok muligt på kontorarbejde, lyder det fra Sundhedsministeriets pressevagt.