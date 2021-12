I søgelyset: Vil undersøge Kofods telefon

Hverken udenrigsminister Jeppe Kofod (S) eller ministeriets departementschef har hidtil skullet aflevere deres mobiltelefoner til Minkkommissionen.

Men det ændrede sig fredag ved afslutningen af begges afhøringer.

Indtil da var Jeppe Kofod blevet opfattet som perifer, oplyste kommissionsformand Michael Kistrup, der altså afsluttede afhøringen med at sige, at Minkkommissionen nu gerne vil gennemgå Jeppe Kofods telefon.

- Vi vil gerne se din telefon for at se, om der er nogen sms'er, der er interessante, sagde han.

Det havde Jeppe Kofod ingen indvendinger imod - og det samme var tilfældet, da departementschef Lars Gert Lose blev afhørt tidligere på dagen. Også hans sms'er med relevante personer vil kommissionen gerne gennemgå.

Nye sms'er fra Bertelsen

Bortset fra nogle sms'er fra Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, kom der ikke umiddelbart noget interessant og nyt frem under dagens afhøringer.

Hverken Jeppe Kofod eller Lars Gert Lose havde læst de dokumenter, som de først modtog få minutter før det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november sidste år, hvor man besluttede at aflive alle mink.

Det var der - som efterhånden bekendt - heller ingen andre mødedeltagere, der havde. Så derfor satte man mink-aflivningen i gang uden lovhjemmel.

Fredagens afhøringer bragte dog endnu nogle iltre Barbara Bertelsen-sms'er frem til overfladen.

Dem sendte hun til departementscheferne i Justits- og Sundhedsministeriet først på dagen 5. november. Det vil sige dagen efter Mette Frederiksen på et pressemøde havde meddelt, at alle mink skulle aflives.

Skulle være mere bange

Barbara Bertelsen efterlyste mere frygt hos embedsmændene på Slotsholmen, fordi tingene ikke gik hurtigt nok.

'Vi er ikke bange nok ... Vi må ikke blive too little, too late landet - mere end vi allerede er, skrev hun - og henviste til februar, hvor sundhedsmyndighederne ikke rigtigt mente at det der corona ville nå til Danmark.



’Totalt deja vu fra februar, skrev Barbara Bertelsen.

Afhøringerne fortsætter efter nytår.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør, hvad forskellene er på Mette Frederiksens mink-sag og Inger Støjbergs rigsret i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcastapp.