I struben på Løkke: Nu må Mette ud af busken!

OPDATERING: METTE FREDERIKSEN AFVISER AT PENGEPUGEN SKAL AFGØRE ÆLDREPLEJE

Lars Løkke er kommet i strid modvind.

I weekenden gav han nemlig et interview, hvor han pludselig luftede den tanke, at ældre med penge på kistebunden skal betale for deres egen ældrepleje. Engang i en uvis fremtid.

- Hvordan sikrer vi, at alle får en ordentlig ældreomsorg? Det kan være, at jeg må betale noget af min egen selv, fordi jeg får en røvfuld penge med i pension. Er der nogen, der tør snakke om det i dag? Nej, det er der ikke. Fordi så kommer Bjarne Hastrup (formand for Ældresagen, red.) og siger, hvad fanden har I gang i?

- Hvis vi ikke får ændret debatten om i dag til, hvordan Danmark skal se ud om 20 år, så taber vi det her, siger Lars Løkke Rasmussen blandt andet til Avisen Danmark.

Og Løkke har ret i sin forudsigelse. Ældre Sagen er gaske rigtigt utilfredse over tankerne om brugerbetaling. Det samme er Dansk Folkeparti.

SF kræver, at regeringen toner rent flag.

Står Løkke alene med sine udtalelser eller har Socialdemokraitet, Venstre og regeringen sådanne planner?

- Det ville klæde Lars Løkke at tale åbent og ærligt om, hvad han gerne vil. For hvis han lægger op til at demontere den universelle velfærdsstat, så kan jeg godt blive utroligt bekymret og så må regeringen tone rent flag og sige, at det er den vej, man vil gå, for indtil nu har Socialdemokratiet kun bakket op om hans udtalelser, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

A- og B-hold

- Det virker helt ærligt som om Lars Løkke Rasmussen forsøger at snige brugerbetaling ind ad bagdøren under dække af at ville lave 'generationsplaner', som vil ret beset må være et andet ord for reformer. Han siger, at han vil modvirke et A- og et B- hold, men hans løsninger er netop det – at skabe et A og et B-hold, siger hun

Ældre Sagens formand, Bjarne Hastrup, afviser ligeledes Løkkes tanker.

- Det er overhovedet ikke det, vi har brug for, siger han i P1 Morgen tirsdag, og fortsætter:

- Det vil være en blindgyde. I dag er 90 procent af hjemmehjælpsmodtagerne i lavindkomstgruppen, så de vil slet ikke have råd til det. Samtidig betyder indføring af betaling, at der bliver ansat bogholdere, opkrævere og bureaukrati.

Er Mette Frederiksen også med på Løkkes tanker? Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er jo komisk

Hos Dansk Folkeparti er man - nok ikke så overraskende - fuldstændig enig i kritkkken.

- Det er helt skørt. Og ret bekymrende, at regerignen vil fortringe ældreplejen. For det er reelt dét, man vil for mange danskere, siger Dansk Folkepartis finansordfører, Peter Kofod.

- Hør her, rigtig mange af de privilegerde ældre tilkøber allerede i dag ting og sager, det man vil åbentbart noget mere end det. Jeg frygter forringelser. Danske opensionister får dårligere vilkår.

- Er du ikke en sortseerer, der ikk ekan se storheden i Løkkes tanker om en fremtid, hvor folk vil kræve højere service?

- Jeg ser realistisk på tingene. Jeg er skeptisk, når politikere vil lovgive 30 år ud i femtiden. Der kommer nok nogle politikere efter os, der også vil beslutte ting. Det er simpelthen komisk det Løkke har gang i, siger DF'eren.

Ikke pengepungen

Mette Frederiksen er netop blevet konfronteret med kritikken i Folketingssalen.

Hun gav dette svar til SF's formand Pia Olsen Dyhr:

- Dem, som har mange penge, køber allerede nu noget til at hjælpe sig selv eller pårørende igennem nogle år som ældre. Den her regering ønsker et stærkt offentligt velfærdssamfund, hvor det ikker er pengepungen, der bestemmer din skolegang, om du kan få den rigtige behandling eller ej, eller hvordan du bliver behandlet som ældre, siger Mette Frederiksen kort efter klokken 13 tirsdag.

Hvad Mette Frederiksens udtalelse betyder for regeringens linje på brugerbetaling i ældreplejen svæver dog stadig i det uvisse.

