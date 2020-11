I tynd tråd: Ser meget, meget sort ud

Enhedslistens Pernille Skipper fortæller i et interview med TV2, at det ser meget, meget sort ud for Mogens Jensen

Mink-Mogens er en presset mand.

I et interview med TV2 fortæller Enhedslistens Pernille Skipper nu, at hun ikke kan garantere, at Mogens Jensen bliver ved med at være minister.

- Vi har indkaldt til samråd, og vi skal have opklaret det hele. Men jeg vil dog sige, at det ser meget, meget sort ud, og vi kan på ingen måde garantere, at Mogens Jensen bliver ved med at være minister, siger Pernille Skipper til TV 2.

Dermed sår et af regeringens støttepartier for første gang tvivl om fødevareministerens fremtid.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mogens Jensen selv overbringer her beskeden, at alle landets mink skal udryddes, på et presemøde i begyndelsen af oktober.

Forklaring smuldrer

Balladen startede for alvor søndag aften, da han i et svar til Ekstra Bladet skrev, at regeringen havde besluttet at trumfe kravet om aflivningerne af alle danske mink igennem, selvom den vidste, at lovgivningen ikke tillod det.

'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud,' lød det i et skriftligt svar.

Men mindre end to døgn senere ændrede han forklaring.

- Jeg er ikke på det pressemøde (onsdag, red.) orienteret om, at vi ikke har lovhjemmel. Det bliver jeg først senere på ugen, siger ministeren, da han blev direkte adspurgt om, hvorvidt han og statsminister Mette Frederiksen var orienteret inden pressemødet, i et interview med TV2 News.

Samtidig indrømmer han blankt, at regeringen har begået en fejl, og at han har ansvaret for det, der er foregået.

Mink-Mogens i modvind: Vi har begået en fejl

Ulovlig ordre: Nu sender Mink-Mogens nyt brev

31 gange 'skal'

Sagens kerne er aflivning af raske mink uden for risikozoner - mere end 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Dem kan regeringen ikke kræve aflivet, fordi loven ikke gør sådan en ordre mulig. Alligevel var det netop det, som statsminister Mette Frederiksen krævede på et pressemøde i forrige uge.

Fødevareminister Mogens Jensen skrev det også i et brev til minkavlerne - sendt ud via Fødevarestyrelsen - fredag aften. Konkret bruger Fødevarestyrelsen ordet 'skal' 31 gange i brevet, som er underskrevet af Hanne Larsen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

Desuden bliver der i mailen sat konkrete deadlines for, hvornår 'aflivningen af alle mink skal være overstået'.

Mogens' ulovlige ordre: Her er hele mailen

Regeringen mangler lovgivning for at aflive landets mink

Et spørgsmål presser Mette og Mink-minister