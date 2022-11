I vælten for intern mail: - Ufølsomt

En intern mailkorrespondance i Folketinget er faldet flere for brystet. En kalder det for 'ualmindeligt ufølsomt'

Det var egentlig bare ment som et tak og farvel, da Venstres Anne Honoré Østergaard i går sendte en mail til Folketinget.

Hun opnåede ikke genvalg, og i en mail takker hun alle kollegaerne på tværs af partierne for altid at tage 'supergodt imod' hende og byder enhver, der skulle komme forbi Nordjylland, på kaffe.

Men et svar på hendes mail fra en nu tidligere folketingskollega er faldet flere for brystet.

'Selv tak Anne. Der er masser af arbejde til dig, du har rigtig mange plakater der ikke er taget ned endnu:-),' skriver Bjarne Laustsen, der blev genvalgt for Socialdemokratiet, et par timer senere i et fællessvar, der også når den store gruppe af politikere.

'Ufølsomt'

Anne Honoré selv siger til Ekstra Bladet, at hun har fået nogle interne beskeder, der er sendt til både hende og Bjarne Laustsen.

- Det er søde beskeder til mig og ikke så søde beskeder til ham.

Annonce:

- Men han må selv om, hvad han gør. Hans situationsfornemmelse skal jeg ikke kommentere på. Jeg har bare villet være sød og ordentlig, siger Anne Honoré.

En, der til gengæld gerne vil tale om Bjarne Laustsens situationsfornemmelse, er de konservatives Niels Flemming Hansen, der med det samme reagerede på hans svar til Anne.

'Hold da op Bjarne, det var da noget af en melding at komme med,' skriver han i et mailsvar, der ligeledes er sendt til hele Folketinget.

- Jeg har arbejdet sammen med Anne på beskæftigelsesområdet, og jeg må bare sige, at hun er utrolig dygtig og utrolig skarp. Og hun er jo også en kollega, der selvfølgelig er ked af ikke at komme ind. Derfor er det også ualmindeligt ufølsomt, at Bjarne skriver, som han gør, siger Niels Flemming Hansen til Ekstra Bladet.

Konkurrenter

Bjarne Laustsen og Anne Honoré var begge opstillet i Nordjyllands Storkreds ved valget, og det hæfter Niels Flemming Hansen sig ved.

- Man står tilbage med et indtryk af, at de har kæmpet mod hinanden i Nordjylland, og nu skulle han lige have hævn, siger han.

Annonce:

Bjarne Laustsen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse, men til B.T. kalder han selv sin mail for tarvelig.

- Jeg kan godt selv se nu, at den mail kan virke tarvelig. Jeg satte også en smiley på. Jeg beklager meget og har også sendt en undskyldning ud, siger han.

Han siger at det var ment som en 'hjælp'.

Læs mailkorrespondancen her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alternativet har efter valget allerede vendt sig 180 grader to gange. Hør mere om valgets første løftebrud i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.