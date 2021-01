Ida Auken: Østergaards krænkelser mere omfattende

En rapport vil vise, at krænkelserne fra Morten Østergaard var mere omfattende end hidtil kendt - og at mange i partiet vidste det

Ida Auken vil gerne give indtryk af, at hendes partiskifte først og fremmest handler om politiske uenigheder.

Men det betændte forhold til den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, spiller også en afgørende rolle.

Det lægger hun ikke skjul på i et interview med Politiken.

Hun varsler, at Kvinfo - et videnscenter for køn og ligestilling - er på vej med en rapport om sexisme i Radikale Venstre.

- Den vil vise, at den opførsel, vi så fra Morten Østergaard, havde været kendt ganske langt ind i partiet. Og at den er mere omfattende, end det er gået op for mange, siger Ida Aukuen.

Sofie Carsten Nielsen var Morten Østergaards højre hånd i årevis, indtil sexismen blev offentligt kendt. Derfor er udtalelsen noget af en stikpille til den politiske leder.

Strandede hos Carsten Nielsen

Ida Auken og Sofie Carsten Nielsen havde sammenstød af ganske omfattende karakter i tiden omkring Østergaards farvel.

Ida Auken beskyldte den nye politiske leder for at have holdt vigtig viden tilbage omkring Morten Østergaard. Hun beskrev også en konkret sag, hvor Østergaard havde 'befamlet' en ung kvinde på Folkemødet. En oplevelse, hun var gået videre med til Sofie Carsten Nielsen - uden der var sket noget videre i sagen.

Den anklage ville Sofie Carsten Nielsen dog ikke finde sig i:

- Jeg er rasende over de påstande fra Ida Auken, skød hun igen.

Da Jens Rohde meldte sig ud tidligere på ugen, angreb han ligeledes partitoppens hykleri om sexisme.

I et interview på TV2 fremhævede han blandt andet, hvordan partitoppen - herunder Sofie Carsten Nielsen - havde deltaget i en virtuel begivenhed om kampen mod sexisme, selvom de udmærket godt vidste, at de havde et alvorligt problem i egne rækker.

