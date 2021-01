Ida Auken på vej ind i Socialdemokratiet

De radikale mister endnu et folketingsmedlem. Sygemeldte Ida Auken går i stedet efter at blive socialdemokrat.

Den tidligere SF-minister, radikale Ida Auken, er i færd med at melde sig ud af Radikale Venstre for i stedet at blive socialdemokrat.

Det erfarede Ekstra Bladet fredag morgen fra flere kilder tæt på den radikale ledelse. Ida Auken bekræfter nu over for Ritzau, at hun skifter fra de radikale til S.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Ida Auken allerede torsdag meddelt den radikale ledelse, herunder leder Sofie Carsten Nielsen, at hun vil melde sig ud af den radikale folketingsgruppe og partiet i dag.

I stedet vil hun blive socialdemokratisk folketingsmedlem. Et punkt om dette var ifølge Ekstra Bladets oplysninger på dagsordenen på gruppemøde i Socialdemokratiet. Her blev hun formelt accepteret som nyt medlem fredag formiddag.

Efter Ekstra Bladet kunne afsløre, at Ida Auken er igang med at skifte parti, publicerede Politiken kortvarigt et planlagt interview med Ida Auken på deres hjemmeside under overskriften 'Auken skifter til Socialdemokratiet'. Dette blev dog siden taget ned og først lagt op efter den formelle godkendelse fra partiets hovedbestyrelsen.

Løsgængernes fest - bliver hun den næste?

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ida Auken samt Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn.

Men kilder hos de radikale fortæller samstemmende, at Ida Auken allerede har truffet afgørelsen, orienteret Sofie Carsten Nielsen og i løbet af de sidste dage har søgt om optagelse hos Socialdemokratiet.

Dermed bliver Ida Auken det andet folketingsmedlem på blot en uge, der forlader de radikale. I mandags vinkede Jens Rohde farvel til Sofie Carsten Nielsens tropper for i stedet at blive løsgænger.

Aukens exit fra partiet er kulminationen på et kaotisk forløb, siden Morten Østergaard måtte trække sig i vanære efter en række MeToo-sager.

Det skabte intens debat om håndteringen internt i partiet, hvor netop Ida Auken, der har været sygemeldt siden sidste sommer, anklagede den nykårede leder, Sofie Carsten Nielsen, for ikke at tage hendes beretning om Morten Østergaards krænkende adfærd alvorligt.

Ida Auken: Sofie Carsten talte usandt

Det skete i et opsigtsvækkende Facebook-opslag, hvor Auken lagde sig kraftigt ud med den nykronede leder.