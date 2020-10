Ida Auken: Sofie Carsten talte usandt

Den tidligere radikale minister Ida Auken går nu i åben krig med partileder Sofie Carsten Nielsen.

Auken beskylder direkte Sofie Carsten Nielsen for at tale usandt og dække over Morten Østergaards krænkelser i partiet.

På Facebook giver Auken sin version af de begivenheder, der begyndte for en uge siden i Den Sorte Diamant. Her trak Morten Østergaard sig som politisk leder af de radikale efter - hårdt presset - at have indrømmet, at han i 2011 tog partifællen Lotte Rod på låret.

Efterfølgende er det kommet frem, at Østergaard har været involveret i tre andre krænkelsessager, hvor den ene involverede folketingsmedlemmet Katrine Robsøe.

Ida Auken skriver:

'Det var en lang dag i den sorte diamant, hvor jeg kunne sidde og se mit parti nedsmelte for åben skærm. Men værre endnu har det været at se på efterspillet, hvor den nuværende politiske leder er forsat med at skjule vigtig viden over for offentligheden og for folketingsgruppen. Og jeg kan forstå på referater af gårsdagens hovedbestyrelsesmøde, at heller ikke de har fået det fulde billede af, hvor meget Sofie Carsten Nielsen vidste om Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd, og dermed heller ikke af, hvor længe den nuværende politiske leder har undladt at handle på denne viden.'

Advaret i 2017

Auken fortsætter sit angreb:

'Naturligvis skal personfølsomme oplysninger behandles fortroligt, men det betyder ikke, at en ledelse ikke kan gøre det nødvendige på baggrund af sådanne oplysninger. Situationens alvor begyndte at gå op for mig i fredags. Først kunne man se Morten Østergaard lægge en opdatering på sin Facebook om, at han har forulempet tre kvinder, han har været chef for, hvilket viser, at der selvfølgelig var tale om mere alvorlige handlinger end en hånd på et lår.'

'Dernæst indkaldte Sofie Carsten Nielsen til pressemøde, hvor hun meddelte, at hun ikke kendte til flere sager om Morten Østergaard end hånden på Lotte Rods lår. Det ved offentligheden nu ikke var korrekt, da hun tre dage senere skrev på sin Facebook, at hun havde kendt den ene af personalesagerne siden 17. september i år.'

'Men allerede fredag under pressemødet vidste jeg, at Sofie Carsten Nielsen ikke fortalte hele sandheden. For jeg har fortalt hende om en anden særdeles alvorlig sag for tre år og fire måneder siden i juni 2017. Jeg har siden erfaret, at denne sag er den ene af de tre personalesager.'

