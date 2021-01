Ida Aukens kovendinger: Truede med at vælte Mette F.

Som klimaordfører i de Radikale bakkede Ida Auken fuldt op om sit partis trusler om at vælte Mette Frederiksen på klima-området. Nu har hun meldt sig ind under Statsministerens faner

Ida Auken har nu meldt sig ind i det parti, som hun for mindre end et år siden truede med at fratage regeringsmagten.

Hendes daværende leder, Morten Østergaard, truede i februar sidste år med at vælte den socialdemokratiske regering, hvis den ikke leverede en stor klimaaftale inden grundlovsdag 2020.

Det gjorde den i øvrigt ikke.

Men truslen bakkede Ida Auken op om på Twitter ved at linke til Østergaards trussel og tilføje: 'Klimaet kan ikke vente på, at alle mulige dagsordener skubber sig ind foran'.

Kort efter vælte-truslen gik Ida Auken på sygeorlov. Men hun nåede at sende en grøn stikpille direkte til sin nye formand, Mette Frederiksen:

Hvad vil Mette?

'Det er svært at finde ud af, hvad Mette Frederiksens klima-ambition er. Hvor vil hun lede Danmark hen? Hun har mere travlt med at sige, hvad der ikke må ske', sagde hun til Ritzau i december 2019.

Nu er Ida Auken raskmeldt igen. Og hun har med indlemmelsen i den socialdemokratiske folketingsgruppe også meldt sig ind under Mette Frederiksens parole om, at hun nu er 'mere rød end grøn'.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Ida Auken, om hun også er 'mere rød end grøn', og hvorfor hun melder sig ind i et parti, hun konsekvent har beskyldt for at være for fodslæbende på klima-området.

Men hun har via den socialdemokratiske presseafdeling afvist at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Auken i valg-test: Ikke flere udlændinge-stramninger

Ida Auken tilhørte den Radikales strammerfløj på udlændingeområdet. Men derfra er der immervæk et pænt stykke vej til den socialdemokratiske udlændingepolitik.

I en såkaldt kandidattest op til valget i 2019 erklærede Ida Auken sig eksempelvis enig i, at 'den danske udlændingepolitik er for stram'.

'Jeg mener ikke, at vi har brug for flere stramninger', skrev hun, og hun erklærede sig også som modstander af, at der skal gives håndtryk ved statsborgerskabs-ceremonier, som ikke siden er afskaffet, men blot suspenderet under corona-epidemien.

I samme kandidattest gik Ida Auken ind for en fælles fordeling af flygtninge i EU, ligesom hun ville have afskaffet kontanthjælpsloftet. Det har den socialdemokratiske regering endnu ikke gjort, men overladt det til en kommission at komme med forslag til.