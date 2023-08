Ida og Will venter stadig: Hvad sker der, Kaare?

Lang, frustrerende og opslidende.

Sådan beskriver danske Ida Hill den venteposition, hun og hendes britiske mand, Will, lige nu befinder sig i.

Sidste år blev Will smidt ud af Danmark ikke mindre end tre gange. Nu venter parret på endelig bekræftelse på, at han kan få opholdstilladelse under udtrædelsesaftalen, der blev indgået mellem Storbritannien og EU-landene efter brexit.

De har ventet knap seks måneder på det essentielle stykke papir fra myndighederne. Men situationen har stået på meget længere end det.

- Det har jo varet i over et år nu, det her, siger Ida Hill, der arbejder som pædagog.

Ida Hill har termin 6. september. Hun kan fra onsdag altså gå i fødsel når som helst. Foto: Emil Agerskov

Myndighedernes brev-brøler

Miseren opstod i kølvandet på brexit. Her besluttede man, at personer med britisk statsborgerskab fuldstændig gnidningsfrit skulle have mulighed for at blive boende i Danmark efter brexit.

Men sådan blev det ikke.

Over 300 herboende briter endte således med at misse ansøgningsfristen. Det skyldes i fleres tilfælde, at de tre informationsbreve, som myndighederne sendte ud op til fristen, aldrig nåede frem.

Derfor søgte flere, herunder Will Hill, for sent og fik besked om at forlade Danmark.

Ekstra Bladet afdækkede sidenhen, at der var tale om en systematisk fejl; ingen af de briter, som ankom til Danmark efter 31. januar 2020, havde fået brevene.

37-årige Will Hill har boet i Danmark i over tre år og arbejder i marketing. Han og Ida mødte hinanden på en ferie i Rom for seks år siden og forelskede sig. I dag er de gift og bor på Amager. Foto: Emil Agerskov

Hvor længe skal vi vente?

Efter flere måneders uvished blev det så i marts i år meldt ud, at britiske statsborgere, der har misset fristen for at søge om at blive i Danmark efter brexit, alligevel ville få lov til at få behandlet deres ansøgninger.

Det er især i lyset af førnævnte uvished, at Ida og Wills anke skal ses. De håber og tror på, at Will nok skal få lov til at blive som tidligere EU-borger. Men:

- Situationen fylder jo rigtig meget for os. Når folk har spurgt, hvordan det går med graviditeten, har Will fortalt om hans situation og den usikkerhed, der følger med, fortæller Ida Hill.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad nægtede i begyndelsen at hjælpe de nødstedte briter. Men efterhånden fik piben en anden lyd. Foto: Emil Agerskov

Ifølge den 30-årige pædagog var ventetiden først angivet til tre måneder på myndighedernes hjemmeside. Men nu er der slet ikke angivet, hvor lang tid man skal regne med at det tager, for at ens sag bliver behandlet.

- Myndighederne har jo meldt ud, at briter, som opfylder betingelserne for udtrædelsesaftalen, vil få deres sag behandlet. Hvor er det så, at skoen trykker?

- Vi vil bare gerne være helt sikre på, at det nok skal gå det hele. At vi kan lukke det her 'kapitel', ånde lettet op og komme videre, siger Ida Hill.

Smidt ud af Danmark

Sidste år måtte Will Hill forlade Danmark, fordi parret havde udtømt alle muligheder for at anke deres sag. Han var efterfølgende heldig at kunne komme tilbage på en arbejdstilladelse, der kræver, at man tjener et bestemt minimumsbeløb hver måned.

Var han her på den rette opholdstilladelse, ville der omvendt ikke være nogen krav til hans indtjening.

- Det var jo godt, at det kunne lade sig gøre, at han kunne komme tilbage. Men det er ikke på de vilkår, han egentlig var blevet stillet i udsigt efter brexit, siger Ida Hill.

Ida og Will håber, at de snart kan få afklaring på hans opholdsstatus og lægge hele miseren endegyldigt bag sig. Foto: Emil Agerskov

Sagen har også påvirket parrets syn på Danmark.

- Vi har i perioder følt os ret uvelkomne. Jeg er født og opvokset her og har betalt skat hele mit voksne liv, men jeg bliver straffet for at have forelsket mig i en udlænding, sukker Ida Hill.

- Det er et af de punkter, hvor jeg ikke føler mig særlig stolt over at være dansker.