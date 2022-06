Igen-igen: Søren Pape er mest troværdig

For fjerde gang i træk svarer danskerne, at Søren Pape er den mest troværdige partileder. Sikandar Siddique skraber bunden, men er 'faktisk oprigtig glad' for målingen

En ny troværdighedsmåling kårer endnu en gang partileder for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape, som den mest troværdige partileder i Danmark.

Det er fjerde måling i træk, at han topper listen. Faktisk har han nu været den mest troværdige partileder, siden han tog prisen fra Mette Frederiksen i 2020. Det skriver Politiken.

Troværdighedsmåling

Det er Megafon, der har foretaget troværdighedsmålingen for Politiken og TV 2. 1.056 danskere er blevet bedt om at rangere de tre partiledere på Christiansborg, de opfatter som de mest troværdige.

I målingen svarer 49 procent af danskerne, at Søren Pape er troværdig. Pia Olsen Dyrh, der nupper andenpladsen, må nøjes med 33 procent, med Mette Frederiksen lige efter med 31 procent.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Hvis blå blok vinder næste folketingsvalg, skal der findes en ny statsminister. Søren Pape Poulsen er på tale, men Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen giver her to grunde til, at det ikke bliver ham Joachim B. giver sit bud på, hvorfor Søren Pape ikke bliver statsminister.

Pape-power

Søren Pape scorer højt i troværdighedsmålingen på tværs af vælgere fra mange partier.

Selv blandt Radikale Venstres vælgere scorer den konservative partileder 2 procent højere end deres egen Sofie Carsten Nielsen.

Men det er i høj grad hos de borgerlige vælgere, at Søren Pape scorer højt.

- Mange vælgere fra Dansk Folkeparti og Venstre har været på udkig efter nye partier på grund af kriser i deres egne. Det nyder Konservative godt af. Så Konservatives fremgang er ikke kun Søren Pape Poulsens egen fortjeneste, siger Frederik Hjorth, lektor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og forsker i vælgeradfærd, til Politiken.

Og målingen er ikke det eneste som Søren Pape formentlig er glad for i dag. Mandag morgen kunne tidligere formand i Kristendemokraterne fortælle, at hun har valgt at melde sig ind i Det Konservative Folkeparti. I går aftes blev hun valgt som Konservatives folketingskandidat i Hedensted.

Får tæsk

Hos Frie Grønnes pressetjeneste må de til gengæld tage sig til hovedet. Partiets leder, Sikandar Siddique, er nemlig målingens bundskraber.

Selvom Sikandar Siddique har siddet i Folketinget i tre år, først for Alternativet og derefter i to år for Frie Grønne, har danskerne ikke tillid til ham. Kun 2 procent scorer han i torværdighedsmålingen.

Ikke engang Marianne Karlsmose, der meget pludseligt overtog roret i Kristendemokraterne 17. maj 2022 efter Isabella Arendts afgang, formår Sikandar Siddique at slå i målingen.

'Faktisk oprigtig glad'

Til Ekstra Bladet fortæller Sikandar Siddique, at han 'faktisk er oprigtigt glad over, at der er 2 procent, der har mig blandt deres mest troværdige partiledere i Folketinget.

'Som nystartet parti på den yderste venstrefløj, der går op mod den antimuslimske konsensus i dansk politik og ikke får samme eksponering som mange af mine kollegaer, er det altså svært for mig at se, hvordan den her måling skulle være dårlig', skriver han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen ...