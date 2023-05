- Ikke en pengefinte!

Pernille Skipper afviser pure, at nyt selskab skal bruges til at omgå regler for eftervederlag

Den tidligere politiske ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper har få måneder efter sin exit fra Christiansborg oprettet en enkeltmandsvirksomhed.

Hun er langtfra den første eks-politiker, der opretter en enkeltmandsvirksomhed, når karrieren på Christiansborg er slut.

Det kan nemlig bruges til en gammel finte for ikke at blive modregnet i eftervederlaget - penge tidligere Folketingsmedlemmer modtager, når de er færdige i Folketinget.

Med de nuværende takster får et eks-folketingsmedlem 61.662,42 kroner om måneden i 24 måneder, hvis de har siddet en hel valgperiode eller mere i Folketinget.

Al indtægt over små 160.000 bliver dog modregnet i de penge. Men hvis nu indtægt bliver ført ind i en virksomhed, kan de stå og lune sig der, til eftervederlagsperioden er udløbet, og de så kan udbetales.

Lars Løkke Rasmussen var en af dem, der hurtigt fik startet et firma, da han begyndte at modtage ministereftervederlag. Foto: Jonas Olufson

Kunne ikke drømme om det

Pernille Skipper står da også til snart at få indtægter ved siden af eftervederlaget. Der er en bog på vej, og fra 1. maj blev hun politisk kommentator på TV 2 News.

Hun afviser dog pure, at selskabet skal bruges til fikumdik med eftervederlaget:

- Jeg kan garantere, at jeg har tænkt mig at overholde reglerne. Og at jeg heller ikke kunne drømme om at forsøge at omgå dem, skriver hun.

Firmaet skal ifølge hende bruges til indtægter fra eksempelvis foredrag, rådgivning og de klummer, hun skriver fast.

- Hver en krone bliver selvfølgelig modregnet i eftervederlaget, som det skal. Jeg gentager gerne: Jeg kunne ikke drømme om at omgå reglerne om modregning, skriver hun.