Ikke flertal for regeringens ønske om tvangstest

Der er ikke flertal for regeringens ønske om eksempelvis tvangstest i Vollsmose.

- Som jeg har forstået Folketingets partier op til det her møde, mente jeg, der var et helt entydigt ønske om, at vi skulle slå hårdt ned på de her lokale nedbrud. Det er altså et forslag, som Folketinget så alligevel ikke er klar til at bruge. Det vil jeg så tage til efterretning, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til TV 2 News.

Opdateres ...