Illegale indvandrere får skattekort

Det har tidligere været muligt for illegale indvandrere at få et skattekort - nyt tiltag skal sætte en stopper for det. Men først til efteråret

Alle i Danmark har åbenbart ret til et fedt køkken. Og et skattekort.

Eller, det fede køkken er måske ikke ligefrem en menneskeret, men et skattekort kan alle få, selv folk der opholder sig i Danmark illegalt. Men det vil Skattestyrelsen nu lave om på; blandt andet efter arbejdsgivere har fået store bøder for at ansætte illegal arbejdskraft.

Sagen var allerede oppe at vende i 2014 under den socialdemokratiske regering, men det er først nu, der bliver taget affære. Det sker efter SF og Socialdemokratiet i 2017 foreslog, at man ikke skal have ret til et skattekort, hvis man opholder sig i landet illegalt. Det støttede DF, og derved var der et politisk flertal.

Ekstra Bladet skrev dengang om sagen. Men intet er sket.

Illegal i Danmark Ingen kender det præcise antal personer der illegalt opholder sig i Danmark. To undersøgelser fra Sundhedsministeriet og Rockwool Fonden peger begge på 20.000-40.000 mennesker. Det kan både være migranter med kortvarig opholdstilladelse i et andet EU-land, afviste asylsøgere, au pairer, hvor au pair-perioden er udløbet, studerende uden opholdstilladelse samt EU-borgere uden arbejdstilladelse. Ifølge Skatteministeriet er der 50 tilfælde, hvor der er udstedt skattekort til illegale indvandrere. Det viser en analyse, som er udarbejdet i et tværministerielt samarbejde mellem Skatteministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Finansministeriet. Vis mere Luk

Og det er først muligt at nægte illegale indvandrere et skattekort, hvis man ændrer lovgivningen. Derfor bliver smuthullet først lukket efter det kommende valg, når Folketinget mødes til efteråret.

Det er tragikomisk

Mattias Tesfaye, der er udlændinge- og integrationsordfører for SF, glæder sig over den kommende lovændring, men ærgrer sig over tempoet.

- Jeg synes, det er tragikomisk, at illegal arbejdskraft kan betale skat til det danske velfærdssamfund, og at det skal tage to år og store tykke rapporter, flere møder og diskussioner i Folketinget at få styr på noget, som jeg tror, de fleste danskere finder indlysende logisk, siger han til Ekstra Bladet.

Som reglerne er nu, skal man indsende sin opholdstilladelse, når man søger skattekort. Det kan man dog bare undlade, og Skattestyrelsen er alligevel forpligtet af loven til at udlevere skattekortet.

Hidsige bøder

Det gør, at arbejdsgivere let kan få brændt nallerne. Det kan nemlig være nemt at antage, at alt er i den skønneste orden, når man ansætter en person, der kan fremvise et skattekort udstedt af staten.

Men hvis personen er i landet illegalt og bliver taget af Udlændingestyrelsen, koster det 10.000 kroner i bøde til arbejdsgiveren, for hver måned personen har været ansat.

- Det er nogle arbejdsgivere blevet dømt for, og det kan jeg godt forstå, de er sure over. Det kan nemt blive nogle rimeligt hidsige bøder.

Skattekortet kan altså fungere som billet til arbejdsmarkedet.

- I grove tal får halvdelen, der søger asyl, ikke medhold. En stor del rejser ikke frivilligt ud af landet, og der er det vigtigt for os, at man ikke bare kan gå ud og få arbejde i Danmark ved hjælp af skattekortet, siger Mattias Tesfaye.

- Man var opmærksom på problemet allerede i 2014 under Helle Thornings socialdemokratiske regering. Hvorfor blev problemet ikke løst der?

- Jeg tror af den samme årsag, som det ikke er blevet løst de seneste par år. Man vil gerne have flotte IT-systemer. Nogle gange tror jeg bare, at vi skal bruge de lavpraktiske løsninger.

Og der bliver ingen fin IT-løsning i denne omgang.

- Skattestyrelsen siger, at et IT-system har lange udsigter. Derfor skal opholdstilladelserne tjekkes manuelt. Det har jeg egentlig også størst tillid til i de her tider, hvor Skats IT-systemer ikke spiller helt, som de skal, Mattias Tesfaye.

Skat: Ingen kommentarer

Skatteministeriet vil ikke forholde sig til Mattias Tesfayes kritik af deres tempo. De henviser i stedet til en pressemeddelelse fra 1. marts om emnet. Her forklarer skatteminister Karsten Lauritzen:

'Der har været en forståelig politisk bekymring for, om der var et problem med udstedelsen af skattekort til udlændinge fra tredjelande, som ikke har en arbejdstilladelse. Det viser sig nu, at det bør være en meget begrænset bekymring, da det kun sker i ganske få tilfælde. Derfor lægger vi ikke op til at lave store ændringer. Men vi vil sikre, at kontrollen er i orden, så reglerne også fremadrettet overholdes,' siger skatteministeren.

Skatteministeriet gør opmærksom på, at det drejer sig om 50 tilfælde, hvor illegale indvandrere har fået et dansk skattekort.