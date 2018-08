Imam om statsborger-håndtryk til modsat køn: Som at spise svinekød

DF og K kræver respekt og håndtryk fra alle nye statsborgere til deres borgmestre. Men for muslimer er det netop fuld respekt, at man ikke giver hånd til en person af det modsatte køn, forklarer talsmanden for Grimhøj-moskéen, Oussama El-Saadi

En stor del af de nye danske statsborgere kommer fra muslimske lande, hvor man typisk ikke giver hånd til personer af modsat køn.

Derfor forventer talsmanden for Grimhøj-moskéen i Aarhus, Oussama El-Saadi, at blive bedt om råd fra kommende ansøgere, hvis de skal give hånd til borgmestre af det modsatte køn for at få statsborgerskab i Danmark, som Dansk Folkeparti og de konservative foreslår.

– For muslimer handler det ikke om manglende respekt. Det er vores religion, og det er faktisk fuld respekt fra os, at man ikke giver hånd til en person af det modsatte køn, siger han.

– Men hvad vil du svare, hvis du bliver spurgt til råds?

– Vi må heller ikke spise svinekød. Men hvis valget var at spise det eller dø af sult, så ville jeg selvfølgelig spise det. Det her er det samme.

– Jeg kan ikke råde eller give tilladelse, men jeg ville spørge personen, hvor vigtigt det er at få det statsborgerskab. Så ville jeg sige, at han skulle forestille sig, at han boede i et diktatur, som ville tvinge ham til at gøre noget mod hans religion. Så bare gør det på en eller anden måde. Men husk at holde religionen i dit hjerte og din hjerne, ville jeg svare.

– Hvad hvis man tager handsker på?

– Ja, det kan man godt gøre. Men for mig er det ikke en god løsning. Hvis jeg viklede hænderne ind i et håndklæde og gav hånd til en person, så viser det jo netop, at jeg ikke respekterer vedkommende. Så ville jeg jo hilse på dig – men i virkeligheden snyde dig.

- Men vi skal nok finde en løsning. Vores religion skader ikke folk eller ødelægger deres liv. Der er en løsning. Det største problem for os er, at vi må ikke snyde.

