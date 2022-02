Imod egne regler: Partileder får millionløn

Alternativet er imod dobbeltløn, og i vedtægterne står der, at partilederen maks. må tjene som et almindeligt folketingsmedlem. Alligevel tjener Franciska Rosenkilde 1,2 millioner i dobbeltløn

Ifølge Alternativets egne vedtægter må deres partileder ikke tjene mere end en folketingsløn.

Men partiets egen politiske leder, Franciska Rosenkilde, modtager 660.000 kroner i løn fra partiet oven i det eftervederlag på 543.000 kr., hun får fra Københavns Kommune, hvor hun var borgmester indtil nytår.

Dermed har partilederen en fin indtægt på 1.2 millioner. Langt mere end den almindelige folketingsløn på 705.000 kroner.

Det skriver DR.

Imod dobbeltløn

Det er imidlertid ikke blot partiets vedtægter, Franciska Rosenkilde er på kant med.

Alternativet har også tidligere tordnet mod eks-borgmestres dobbeltløn.

- Lad os da regulere det på plads på en måde, så det kommer skatteyderne til gode, nemlig ved at fratage borgmestre og regionsformænd og -kvinder retten til at tjene de her ekstra penge oven i deres eftervederlag, sagde Torsten Gejl dengang ifølge DR.

Men når det kommer til partiets egen tidligere borgmester, ser de tilsyneladende intet problem i at udbetale 660.000 kroner i ekstra løn oven i hendes eftervederlag.

Tavshed

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Franciska Rosenkilde, hvorfor hun dels skal modtage dobbeltløn, som partiet har ønsket at fratage eks-borgmestre som hende, og hvorfor lønnen skal være en halv million højere end en almindelig folketingshyre.

Det er ikke lykkedes. Vi har forsøgt at få Franciska Rosenkilde i tale, men partiets presseafdeling oplyser, at hun er på ferie.

Samme presseafdeling henviser til sekretariatschef Mark Desholm, men sekretariatschefen vil ikke give interview.

Svar på mail

Mark Desholm vil dog gerne svare via mail. Her oplyser han følgende:

'Franciska Rosenkilde har frasagt sig løn fra borgerrepræsentationen. Som afgående kultur- og fritidsborgmester modtager hun som alle andre borgmestre derudover et eftervederlag, der er optjent i hendes år som borgmester.'

I forhold til dobbeltlønnen svarer Mark Desholm, at Alternativet skam stadig arbejder for at afskaffe dobbeltløn som den, Franciska Rosenkilde modtager.

'Indtil det bliver gennemført, følger vi gældende regler. Det er Alternativets holdning, at reglerne skal være ens for alle politikere,' skriver han dog.