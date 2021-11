Importerer hollændere til Lolland

Lolland scorer en 'flot' bundplacering som den kommune, hvor færrest danskere stemmer. Det har Ekstra Bladet, trods fugleangreb og sprogbarrierer, tænkt sig at gøre noget ved

Ekstra Bladet har startet en valgkampagne for Lolland Kommune. Det er nemlig den kommune, hvor færrest danskere stemte til kommunalvalget i 2017.

Kun 70,9 procent af de etniske danskere i Lolland Kommune fandt vej til stemmeboksen. Til sammenligning var tallet 86,7 procent på Fanø.

Nu er målet er klart: Flere skal stemme på Lolland, og Ekstra Bladet vil hjælpe!

Én indvandrergruppe stemmer mere end danskerne

I stedet for at forsøge med oplysningskampagner, pjecer og bolsjer har vi taget helt andre midler i brug. Vi vil flytte borgere til Lolland. Og det skal være de borgere, der er de flittigste til at stemme til kommunalvalg.



Og det er der én særlig indvandrergruppe, der gør.

Blandt de 652 danske statsborgere, der har Holland som oprindelsesland, er stemmeprocenten på hele 77,9 procent. Det er højere end danskernes på 75,2 procent.

Derfor tog Ekstra Bladet morgenflyveren til Holland for at importere nogle hollændere til Lolland.



Se i videoen over artiklen hvordan det gik

