Inden 100 dage trykker Løkke på valgknappen

Der er over 100 dage til, at folketingsvalget skal være afholdt. Det skal senest ske mandag den 17. juni.

På Christiansborg går spekulationerne oftest i, at det bliver et aprilvalg, eller at det finder sted samtidig med EU-parlamentsvalget den 26. maj.

Medmindre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) hiver en kanin op af hatten, som han før har gjort.

- Vi må forberede os på, at når blå blok er så meget bagud, så må vi være mere fleksible i vores opfattelse af, hvornår der kan udskrives valg.

- Målingerne er ikke til at gøre det, der umiddelbart synes at være klogt, siger politisk redaktør Thomas Funding, Avisen Danmark.

Regeringen vil have en sundhedsreform på plads, før valget kan blive udskrevet. Men det trækker ud, da der er en mulighed for at få Alternativet med, og deres mandater vil i givet fald polstre aftalen efter valget.

Folketingsvalg holdes ofte en tirsdag, men faldt på en torsdag i 2011 og 2015. Bliver valget udskrevet om nogle uger, er en mulig valgdato i uge 15.

Dronningen har fødselsdag tirsdag den 16. april, i uge 16, hvor påsken, der også går ind i uge 17, falder.

Uge 18, der ligger sidst i april og først i maj, er en anden uge, hvor en mulig valgdato ville passe ind. Men alle muligheder skal holdes åbne.

- Jeg vil ikke afvise dronningens fødselsdag, eller at vi kan få et junivalg. Det afhænger af, om Løkke tror, han kan vinde valget, når han udskriver det, siger Thomas Funding.

Han hælder personligt til, at Løkke placerer valgdagen samme dag som valget til Europa-Parlamentet, hvilket vil være første gang, det sker, som han husker det.

- Mit bedste bud er 26. maj, som målingerne ser ud på nuværende tidspunkt, men det er et gæt, siger den politiske redaktør.

Venstre har genfundet den mere EU-positive kurs. Løkke brugte en stor del af sin nytårstale på at tale om EU, og partiet havde i weekenden et særligt EU-møde frem mod valget.

Migration, skattesnyd og klima står højt på den nationale dagsorden og blev på mødet fremhævet som temaer, der ifølge Venstre skal findes en løsning på i EU.

- Det er to sider af samme mønt og en pointe, jeg forsøgte at gøre klar i min tale. Hvis vi skal passe på Danmark, så skal vi også arbejde europæisk, sagde Løkke under mødet.

Dermed flugter Venstres nationale dagsordener med dets EU-dagsordener. Generelt er vælgerne mere positive over for EU efter briternes beslutning om at træde ud af unionen.

Der er også mulighed for at placere valgdatoen efter EU-parlamentsvalget. Det vil dog blive noget snævert, da vælgerne dermed skal til stemmeboksene to gange inden for kort tid.

Desuden indebærer det en risiko.

- At udskyde det har den risiko, at det fuldstændigt er med ryggen mod muren, og han mister sit manøvrerum, siger Thomas Funding.