Indfører rotation: Smider politikere ud af Folketinget efter 10 år... men ikke Uffe

Alternativet har på partiets landsmøde valgt at indføre et rotationsprincip.

Det betyder, at partiets folketingsmedlemmer i fremtidem kun kan sidde i Folketinget i 10 år.

Forslaget blev stemt igennem som en vedtægtsændring med mere end to tredjedele af de fremmødtes stemmer.

Dog gælder den nye regel ikke for partiets politiske leder. En position, der som bekendt indtages af Uffe Elbæk.

- Princippet i forslaget er, at man ikke skal kunne sidde i Folketinget i 20 år for Alternativet, lød det fra et medlem, der motiverede rotationsprincippet på landsmødet.

Også blandt partiets egne folketingsmedlemmer var der opbakning til forslaget.

Alternativets politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, bakkede op fra talerstolen:

- Som folketingsmedlem synes jeg faktisk, det er fornuftigt, at vi har et rotationsprincip. Det er rigtig fornuftigt, hvis vi engang imellem kommer ud og bliver iltet.

Se også: Mødes midt i kaos: Uffes parti 'i lodret styrt'

Lex Uffe

Af forslagsteksten lyder det: 'Et medlem af Folketinget, som ikke er Politisk Leder, kan ikke opstilles eller genopstilles på et opstillingsmøde, hvis man på opstillingstidspunktet har været medlem af folketinget i 10 år eller mere (orlovsperioder indregnet).'

Dermed er der altså en Uffe-undtagelse i forslaget, som nu er vedtaget af landsmødet, og som gælder fra det kommende folketingsvalg.

Af forslagets detaljer fremgår det samtidig, at 'muligheden for at stille op til folketinget genvindes fem år efter, at man mistede retten til at få sit folketingskandidatur genbekræftet.'