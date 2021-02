Indikerer forskellig genåbning

Statsminister Mette Frederiksen (S) teasede for lempelsen af de nuværende restriktioner i et Facebook-opslag, og nu gør sundhedsminister Magnus Heuinicke (S) det samme.

Han indikerer i Facebook-opslaget, at der kan være forskellig genåbning på vej.

'Vi skal forberede os på, at noget af genåbningen bliver landsdækkende, og andet bliver regionalt.'

Heunicke skriver dog også, at danskerne skal være klar til en ny nedlukning.

'Og så skal vi være klar til hurtige lokale nedlukningen, som vi netop nu gør ifm udbrud i Ishøj og Kolding. Her er jeg klar til at reagere over for andre udbrud, når de viser sig, og jeg vil gerne takke lokalbefolkningen for at hjælpe til med at blive testet og slå smitten ned.'

Regeringen varslede lørdag, at de ville modtage en ekspertvurdering af muligheder for yderligere lempelser af de nuværende restriktioner mandag.

Sundhedsministeriet oplyste i en pressemeddelelse lørdag, at man onsdag ville melde ud, om der kan lempes på de nuværende restriktioner.

Udover at fortælle om en forskellig genåbning for Danmark, giver sundhedsministeren også en status på, hvor mange danskere der er blevet vaccineret.

'I dag har vi rundet 300.000 danskere, som har fået det første stik af deres vaccination. Og mange flere følger.'

Mette Frederiksen: Eksperter har regnet på tallene mandag