Indkalder alle partiledere til 'fortrolig orientering' om Syrien-børn

Det spidser for alvor til i sagen om de danske børn i de syriske fangelejre.

Efter en række afsløringer i Ekstra Bladet, der har sat regeringen under massivt pres, er alle partiledere i Folketinget - samt en af deres partifæller - nu blevet indkaldt til møde af Justitsministeriet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger løber mødet af stablen fredag morgen kl. 8.30. På dagsordenen er en 'fortrolig orientering af sikkerhedsmæssig karakter', erfarer Ekstra Bladet.

Hidtil har regeringen afholdt krisemøder med sine støttepartier om sagen, der risikerer at koste Jeppe Kofod (S) udenrigsmisterposten.

Men nu er det altså tid til, at alle partier i Folketinget skal inddrages.

Afsløring på afsløring

Presset på regeringen er taget til i takt med den ene afsløring efter den anden i Ekstra Bladet.

Centralt i sagen står oplysninger, som Forsvarets Efterretningstjeneste har videregivet til fire ministerier, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Statsministeriet, men som ikke er kommet videre til Folketinget. Det har fået partierne på Christiansborg helt op i det røde felt.

Konkret er der tale om, at efterretningstjenesten i september 2020 orienterede de fire ministerier om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

Desuden har Ekstra Bladet afsløret, at ministerierne ligeledes modtog efterretninger, som indikerer, at flere danske børn falder inden for den gruppe af børn, som Islamisk Stat planlægger at smugle ud af fangelejrene og gøre til fremtidens terrorister.

Senest er det blevet afsløret, at ministerierne blev orienteret om, at Islamisk Stat har oprettet en børneafdeling i det afsnit i al-Hol-lejren i Syrien, hvor flere danske børn opholder sig.

Samlet set tegner oplysningerne et billede af, at danske børn er i fare for at blive radikaliseret i de syriske fangelejre.

Ikke på Kofods bord

På møder de seneste dage med støttepartierne har regeringens stået fast på, at disse belastende papirer fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er nok tilgået flere ministerier - men de er aldrig landet på Jeppe Kofods eller andre ministres borde.

På baggrund af de oplysninger mener Mette Frederiksen, at det ikke bør komme på tale at fyre udenrigsministeren, da han ikke har haft personligt kendskab til dokumenterne. Det har Mette Frederiksen ladet forstå på møderne med støttepartierne, har Ekstra Bladet afsløret.

Ikke desto mindre har Ekstra Bladet torsdag afsløret, at efterretningerne fra FE er blevet delt i udenrigstjenesten.

To ambassader har således modtaget de efterretninger om Islamisk Stats udsmuglinger, som Ekstra Bladet i den seneste tid har beskrevet.

Det drejer sig om ambassaden i Ankara, Tyrkiet, samt ambassaden i Beirut, Libanon.

