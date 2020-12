Indkalder partier: Vil indføre nye stramninger mod kriminelle udlændinge

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om justeringer af indfødsretsaftalen.

Helt konkret foreslår ministeren stramninger for personer, som er dømt for kriminalitet - og som søger dansk statsborgerskab.

Ministeren ser gerne, at personer, der er idømt en betinget eller ubetinget fængselsstraf, ikke kan få statsborgerskab, medmindre det konkret godkendes af Folketingets indfødsretsudvalg.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Som loven er nu, kan personer med en ubetinget fængselsdom på over et år eller personer, der har siddet i fængsel i mindst tre måneder for personfarlig kriminalitet, ikke få statsborgerskab.

Den regel vil regeringen altså udvide nu som udgangspunkt.

- Det er jo helt grotesk, at man starter med at overtræde lovene så voldsomt, at man får en fængselsdom, og bagefter beder man så om at få statsborgerskab.

- I fremtiden vil vi gøre det til undtagelsen, så udgangspunktet er, at man ikke kan få statsborgerskab, hvis man har en fængselsdom, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Jyllands-Posten.