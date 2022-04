Indkalder til møde: Tæt på kontroversiel aftale med Rwanda

Asylsøgere til Danmark kan måske snart se dem selv blive fløjet 6200 kilometer sydpå igen.

En aftale med Rwanda om et modtagecenter i den afrikanske stat er nu rykket så tæt på, at Folketingets partier bliver orienteret.

Det kan Ekstra Bladet nu fortælle.

Udlændinge- og integrationsminister Mattas Tesfaye indkalder ordførere fra Folketingets partier til et møde.

Møde efter påske

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er mødet planlagt til umiddelbart efter påske.

'Jeg har i dag indkaldt ordførere fra Folketinget til et møde omkring Danmarks og Rwandas fælles vision for en omfattende reform af flygtninge- og asylsystemet. Vores dialog med Rwandas regering omfatter en mekanisme for overførsel af asylansøgere og skal sikre en mere værdig tilgang end det kriminelle netværk af menneskesmuglere, der i dag præger migrationen over Middelhavet,' siger Mattias Tesfaye i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet var ikke den mest velkomne gæst, da vi sidste år besøgte Rwandas asylcentre. Foto: Anthon Unger

'Det er vigtigt for både Rwanda og Danmark, at alle internationale forpligtelser overholdes, herunder vores forpligtelse til at beskytte og hjælpe dem, der har behov for det.'

Ifølge udlændingeministeren er der endnu ikke landet nogen endelig aftale. Men den kan være på trapperne, og derfor bliver skridtet nu taget med at orientere Folketingets partier.

'Vi er fortsat i dialog med Rwanda, og der er ikke indgået nogen aftale om et partnerskab endnu. Vi har derfor fortsat behov for en fortrolig dialog med Rwanda. Det er også vigtigt for os at have en tæt og fortrolig dialog med Folketingets partier. Jeg glæder mig til, at jeg på et senere tidspunkt kan fortælle mere om dialogen med vores rwandiske partnere.'

Ros til regime

I svaret til Ekstra Bladet roser Mattias Tesfaye igen det kontroversielle afrikanske land, der som Ekstra Bladet allerede sidste år kunne fortælle, har sorte kapitler i deres behandling af flygtninge.

Blandt andet, da lokalt politi i 2018 sårede og dræbte demonstrerende congolesiske flygtninge i det vestlige Rwanda.

Alligevel spiller Rwanda ifølge Tesfaye: 'en utrolig positiv rolle med at give afrikanske flygtninge og migranter en fremtid i Afrika. Jeg besøgte selv landet for et år siden, hvor jeg sammen med Udviklingsministeren mødtes med repræsentanter fra Rwandas regering og underskrev to fælles aftaler. Vi har efterfølgende været i tæt dialog om at styrke vores partnerskab yderligere.'

Ikke for ukrainere

Danmark kalkulerer med at skulle modtage op mod 100.000 flygtninge fra Ukraine som følge af landets krig mod Rusland. Men grundet den såkaldte 'Ukrainerlov' kan ukrainske flygtninge få opholdstilladelse i Danmark i op til to år uden at skulle søge asyl og er dermed umiddelbart helt undtaget fra en eventuel overflytning til Rwanda.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sikkert overvågningssamfund

Rwanda anses som et af de sikreste lande i Afrika. Den lille centralafrikanske stat har masser af venner blandt vestlige regeringer, men ledes af den kontroversielle præsident, Paul Kagame, der er kendt for at have opbygget et effektivt overvågningssamfund, hvor der slås hårdt ned på politiske dissidenter.

Og udlændingeminister Mattias Tesfaye ønskede ikke at løfte pegefingeren over for Rwandas præsident, da Ekstra Bladets sidste år interviewede ham om regeringens opsigtsvækkende samarbejdsplaner.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Da Ekstra Bladet i maj 2021 besøgte Rwanda, var det bestemt heller ikke, fordi myndighederne ønskede at vise rundt i landets asyl-lejre.

Blandt andet blev Ekstra Bladets udsendte bortvist fra en bjergtop, hvorfra man kunne se ned mod en lejr; og blev taget med på den lokale efterretningsstation tæt ved en anden lejr for at forklare vores ærinde i området.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Der ventes senere i 2022 at blive taget endelig stilling til, hvor Danmark vil placere et eventuelt modtagecenter.

Vi sulter i lejren

Ekstra Bladet i Rwanda: - De første flygtninge var aggressive

Ekstra Bladet i Rwanda: - Hvad laver I her?!

Nu pryder Dannebrog lejr med misbrugs-anklager