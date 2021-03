Indkalder til pressemøde om feriepenge

Er du også forvirret over, hvad der skal ske med udbetaling af indefrosne feriepenge?

Så er der god grund til at se med klokken 12.30, hvor finansminister Nicolai Wammen (S) har indkaldt til pressemøde om netop de indefrosne feriepenge og landet økonomi i forbindelse med den nye genåbningsaftale.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Udover finansministeren deltager skatteminister Morten Bødskov (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Frist for ansøgning

De fleste danskere har efterhånden tjekket, hvor mange indefrosne feriepenge de har mulighed for at udbetale.

Tirsdag blev det meldt ud, hvornår det er muligt at anmode om udbetalingen, og hvornår det senest skal ske.

I en bekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet fremgår det, at danskerne kan ansøge om at få udbetalt feriepenge mellem 29. marts og 31. maj i år.

Når man først har sendt sin ansøgning af sted, bør pengene være på kontoen to-tre dage efter.

Kurven med spørgsmål til de indefrosne feriepenge bugnede, da Lisbeth Burgaard, seniorkonsulent hos LD Fonde, tidligere på måneden svarede på spørgsmål fra Ekstra Bladets læsere. Genlæs svarene her.

Her er deadline for udbetaling af indefrosne feriepenge

Økonom: Genåbningen er godt nyt for dansk økonomi

Så hurtigt kommer feriepengene