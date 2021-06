Indkalder til pressemøde om ny infrastrukturplan

Alt tyder på, at regeringen mandag vil præsentere en bred aftale om en ny infrastrukturplan - den såkaldte Infrastrukturplan 2035.

Søndag aften har finansminister Nicolai Wammen (S) således indkaldt til pressemøde om aftalen.

Pressemødet finder sted mandag klokken 10.00 i Finansministeriets gård, fremgår det af invitationen.

Foruden finansministeren deltager transportminister Benny Engelbrecht (S) og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) samt repræsentanter fra samtlige partier i Folketinget på pressemødet.

Folketingets partier har brugt weekenden på at forhandle en ny aftale om fremtidens infrastruktur på plads.

Det er foreløbig uvist, hvad den endelige aftale indeholder - og dermed om den lægger sig op ad det udspil til en aftale, som regeringen præsenterede i foråret. Udspillet indeholdt initiativer til samlet 160 milliarder kroner.

Særligt markant i udspillet var en række udvidelser af landets motorveje.

Blandt andet ønsker regeringen at etablere en ny forbindelse over Limfjorden i form af en firesporet motorvej gennem en tunnel, en bro og en vejstrækning over øen Egholm.

Andre punkter i udspillet er udvidelser af Hillerødmotorvejen, E20 Fynske Motorvej, E45 Østjyske Motorvej og E45/E20 ved Kolding.

Derudover lagde regeringen i sit udspil vægt på, at det skal være mere attraktivt at rejse med den kollektive trafik.

Blandt andet skal kapaciteten på jernbanenettet udvides ved Ringsted, anlæg af en ny højhastighedsbane over Vestfyn skal fremrykkes, og Aarhus Hovedbanegård skal opgraderes, mener regeringen.

Mandag formiddag bliver det afklaret, om der har været politisk opbakning til at føre regeringens ønsker ud i livet.