Indkalder til pressemøde om sms-skandale

Mandag sen aften inviterer fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til pressemøde om sms-skandalen.

Det har Forsvarsministeriet netop meldt ud i en pressemeddelelse.

Pressemødet bliver afholdt klokken 22. Her vil den fungerende minister 'give en kort briefing'.

B.T. beskrev tidligere mandag, at Troels Lund Poulsen har indkaldt partilederne til møde om sms-skandalen klokken 20 i Forsvarsministeriet.

Det er altså efter dette møde, at pressen vil kunne stille spørgsmål til den fungerende minister.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil ‘se på, hvad der er op og ned’ i sagen om Mette Frederiksens slettede sms’er efter B.T.’s afsløring af, at centrale oplysninger fra FE blev fortiet. Det er dog umuligt at få svar på, hvad han egentlig vil gøre - og hvad Venstre mener Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil 'se på, hvad der er op og ned' i sagen om Mette Frederiksens slettede sms'er, sådan lød det i weekenden på folkemøde.

Stort pres på Venstre

Sms-skandalen omhandler sms-beskeder fra statsminister Mette Frederiksen (S) og fire andre personer tæt på minksagen om aflivningen af mink i 2020 under coronakrisen.

I sin invitation til partilederne - der desuden skulle være sendt til Forsvarsudvalget, Retsudvalget og Granskningsudvalget - skriver Troels Lund Poulsen, at han vil give en status om sagen.

Annonce:

Sagen har lagt stort pres på Venstre. Før folketingsvalget sidste år ville Venstre således have vendt enhver sten i sagen.

Nu er tonen en lidt anden. Og nu skulle der altså ydermere være nyt i sagen.

'Jeg vil i samme forbindelse orientere om en opsætningsfejl, som Center for Cybersikkerhed er blevet opmærksom på i forbindelse med afdækningen af sagen.

Det skal understreges, at opsætningsfejlen ikke har haft betydning for muligheden for at tilgå indholdet af iMessages i den aktuelle sag,' skriver Troels Lund Poulsen til partilederne.

Intet lovhjemmel

Dengang sagen rullede, meldte Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, at det ikke var muligt at finde sms'erne frem.

Blandt andet var der på telefonerne slået en funktion til, så beskeder slettes efter en kortere periode.

Men Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blev ikke anmodet om at undersøge, om den kunne finde beskederne i data fra tjenestens overvågning af det statslige wi-fi-netværk.

Faktisk havde FE slet ikke lovhjemmel til det. Det skrev FE i interne notater til Forsvarsministeriet. Oplysningerne kom dog aldrig frem til Folketingets Retsudvalg, som B.T. har beskrevet.

En lang række oppositionspartier vil nu give FE mulighed for at finde data i det statslige wi-fi-netværk for at opstøve de slettede sms'er.